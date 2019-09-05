Початок вересня – ідеальний привід, щоб опанувати дисципліни, вивчення яких ви відкладали вже давно. Так, без прив’язки до школи, університету чи ще якоїсь форми формальної освіти. Бо навчатися можна (і варто) постійно: воно розширює наші горизонти, а за концепцією life-long learning – майбутнє.

Понеділок, початок вересня, святкування Дня знань – безліч приводів злилися в один день, щоб ви нарешті почати опановувати те, що давно відкладали. І в мене є кілька пропозицій на рахунок того, чим можна зайнятися.

Опанувати іноземну мову з Lingva Incognita

Вивчити іноземну мову не завжди так просто, як нам би того хотілося. Та це, звісно, реально: варто тільки слідувати правильним технікам та порадам. Віталій Зубков – один з тих людей, які цими самими порадами діляться: автор наймасовішого освітнього проекту “Lingva.Skills”, психолінгвіст та політолог, він вчить, як заговорити англійською вже за чотири тижні.

Книга цікавим тим, що не лише допомагає вивчити іноземну мову, а і зрозуміти її. Віталій вибудував свою методологію на власному досвіді: чотири тижні – більш ніж реальний строк, за який можливо опанувати мову. Приклад автора та схвальні відгуки на книгу це доводять.

Розвивати емоційний інтелект з книгою Деніела Ґоулмана

Емоційний інтелект (EQ) в багатьох ситуаціях важливіший за IQ. Про це так чи інакше говорили у своїх роботах багато великих психоаналітиків та психологів, в тому числі і Фрейд. Проте, саме Деніел Ґоулман зміг об’єднати всі знання та припущення з попередніх століть. Психолог та науковий журналіст, Деніел говорить про роль та важливість емоцій в нашому житті: саме емоційні моделі поведінки людини – те, що може посилити або зруйнувати талант. Це – засаднича робота, яка відкриває завісу теми, яка довгий час була чи не табу. Адже дослідники фокусувалися на інтелекті, свідомості, підсвідомості, випускаючи з поля зору такий важливий складник, як емоції.

Книга буде корисна тим, хто хоче змінити свою поведінку, підкорити емоції та перебудувати власні реакції. Емоції – це індикатори, наші захисні механізми, і ця книга допоможе вам краще зрозуміти себе, а, отже дасть ключі до покращення майбутнього.

Сформувати важливу навичку - підніматися після поразок

Книга “Візьміть за звичку досягати мети” стане в нагоді у будь-якій сфері вашого життя: її автор Бернард Рот привідкриває причини, через які ми не отримуємо бажаного. Якщо коротко: так трапляється через наші упередження. Парадоксально, але ми самі можемо заважати собі йти до мети: підсвідомо вважаючи, що ми цього не гідні; через страх невдачі – одразу вкладаючись у бажане замало, через що наближаючи провал. Чому так складно побачити ці патерни поведінки? Бо, по суті, це ваші захисні механізми: вони заклалися у вас через певні життєві обставини, і тепер заважають рухатися далі.

Книга допоможе вам розібратися з тими аспектами поведінки, які не дають отримати бажаного: крок за кроком, ви спочатку відкриватимете, а потім змінюватимете упередження щодо власного успіху, стаючи все ближче до втілення мрій.

Дізнатися про мистецтво все (і трошки більше)

Якщо ви давно хотіли розібратися в мистецтві, то ось вам +1 привід до вже зазначених: книга “Історія мистецтва”, укладачем якої є художник і викладач малюнка Стівен Фартінг – це справжній гід у світ мистецтва. Завдяки більш ніж 1000 ілюстрацій, книга є наочним посібником, який проведе вас по важливим закуткам розвитку мистецтва всього світу: століття за століттям.

Якщо ви давно мріяли не лише відрізняти Моне від Мане: то ця книга – вдалий привід здійснити свою мрію. Хронологічна шкала лловолить не загубитися у століттях, а гарні ілюстрації з приближенням та фокусом на важливих елементах композиції дозволить прикладно, наочно зрозуміти різницю між художніми напрямами. Приємний бонус: в книзі розглядаються не лише художні роботи, але і цікаві елементи, притаманні певним країнам чи періодам історії. Тут є і інформація про персидські килими, і роль перформансів Марії Абрамович у розвитку сучасного мистецтва.

Розібратися в сучасній українській літературі

Якщо ви давно хотіли розібратися в сучасній українській літературі та відкрити для себе цікавих талановитих письменників, то “#Окололітературне” може стати вашим екскурсоводом. Якщо ви не навчались в університеті на філологічних чи літературних напрямках, то знання про український сучукрліт у вас обривається Ліною Костенко. Та сучукрліт живе і далі, розвиваючись по сьогодні.

Тетяна Трофименко, відома критикеса, у своїй неповторній жартівливій манері відкриє для вас чудовий світ сучасних українських авторів. В книзі – не просто збірки рецензій: тут і про авторів, і про критиків, і про реакцію на ті чи інші твори. Ви наче пройдете весь шлях розвитку сучасної української літератури – і все це в чудовій професійній компанії.

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