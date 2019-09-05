Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 09:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Юлия Орлова
Юлия Орлова
Генеральный директор издательства Vivat (ГК Фактор) Все статьи автора

Вересень: час вчитися корисному

570 Читать материал на украинском

Початок вересня – ідеальний привід, щоб опанувати дисципліни, вивчення яких ви відкладали вже давно. Так, без прив’язки до школи, університету чи ще якоїсь форми формальної освіти. Бо навчатися можна (і варто) постійно: воно розширює наші горизонти, а за концепцією life-long learning – майбутнє.

Понеділок, початок вересня, святкування Дня знань – безліч приводів злилися в один день, щоб ви нарешті почати опановувати те, що давно відкладали. І в мене є кілька пропозицій на рахунок того, чим можна зайнятися.

Опанувати іноземну мову з Lingva Incognita

Вересень: час вчитися корисному

Вивчити іноземну мову не завжди так просто, як нам би того хотілося. Та це, звісно, реально: варто тільки слідувати правильним технікам та порадам. Віталій Зубков – один з тих людей, які цими самими порадами діляться: автор наймасовішого освітнього проекту “Lingva.Skills”, психолінгвіст та політолог, він вчить, як заговорити англійською вже за чотири тижні.

Книга цікавим тим, що не лише допомагає вивчити іноземну мову, а і зрозуміти її. Віталій вибудував свою методологію на власному досвіді: чотири тижні – більш ніж реальний строк, за який можливо опанувати мову. Приклад автора та схвальні відгуки на книгу це доводять.

Розвивати емоційний інтелект з книгою Деніела Ґоулмана

Вересень: час вчитися корисному

Емоційний інтелект (EQ) в багатьох ситуаціях важливіший за IQ. Про це так чи інакше говорили у своїх роботах багато великих психоаналітиків та психологів, в тому числі і Фрейд. Проте, саме Деніел Ґоулман зміг об’єднати всі знання та припущення з попередніх століть. Психолог та науковий журналіст, Деніел говорить про роль та важливість емоцій в нашому житті: саме емоційні моделі поведінки людини – те, що може посилити або зруйнувати талант. Це – засаднича робота, яка відкриває завісу теми, яка довгий час була чи не табу. Адже дослідники фокусувалися на інтелекті, свідомості, підсвідомості, випускаючи з поля зору такий важливий складник, як емоції.

Книга буде корисна тим, хто хоче змінити свою поведінку, підкорити емоції та перебудувати власні реакції. Емоції – це індикатори, наші захисні механізми, і ця книга допоможе вам краще зрозуміти себе, а, отже дасть ключі до покращення майбутнього.

Сформувати важливу навичку - підніматися після поразок

Вересень: час вчитися корисному

Книга “Візьміть за звичку досягати мети” стане в нагоді у будь-якій сфері вашого життя: її автор Бернард Рот привідкриває причини, через які ми не отримуємо бажаного. Якщо коротко: так трапляється через наші упередження. Парадоксально, але ми самі можемо заважати собі йти до мети: підсвідомо вважаючи, що ми цього не гідні; через страх невдачі – одразу вкладаючись у бажане замало, через що наближаючи провал. Чому так складно побачити ці патерни поведінки? Бо, по суті, це ваші захисні механізми: вони заклалися у вас через певні життєві обставини, і тепер заважають рухатися далі.

Книга допоможе вам розібратися з тими аспектами поведінки, які не дають отримати бажаного: крок за кроком, ви спочатку відкриватимете, а потім змінюватимете упередження щодо власного успіху, стаючи все ближче до втілення мрій.

Дізнатися про мистецтво все (і трошки більше)

Вересень: час вчитися корисному

Якщо ви давно хотіли розібратися в мистецтві, то ось вам +1 привід до вже зазначених: книга “Історія мистецтва”, укладачем якої є художник і викладач малюнка Стівен Фартінг – це справжній гід у світ мистецтва. Завдяки більш ніж 1000 ілюстрацій, книга є наочним посібником, який проведе вас по важливим закуткам розвитку мистецтва всього світу: століття за століттям.

Якщо ви давно мріяли не лише відрізняти Моне від Мане: то ця книга – вдалий привід здійснити свою мрію. Хронологічна шкала лловолить не загубитися у століттях, а гарні ілюстрації з приближенням та фокусом на важливих елементах композиції дозволить прикладно, наочно зрозуміти різницю між художніми напрямами. Приємний бонус: в книзі розглядаються не лише художні роботи, але і цікаві елементи, притаманні певним країнам чи періодам історії. Тут є і інформація про персидські килими, і роль перформансів Марії Абрамович у розвитку сучасного мистецтва.

Розібратися в сучасній українській літературі

Вересень: час вчитися корисному

Якщо ви давно хотіли розібратися в сучасній українській літературі та відкрити для себе цікавих талановитих письменників, то “#Окололітературне” може стати вашим екскурсоводом. Якщо ви не навчались в університеті на філологічних чи літературних напрямках, то знання про український сучукрліт у вас обривається Ліною Костенко. Та сучукрліт живе і далі, розвиваючись по сьогодні.

Тетяна Трофименко, відома критикеса, у своїй неповторній жартівливій манері відкриє для вас чудовий світ сучасних українських авторів. В книзі – не просто збірки рецензій: тут і про авторів, і про критиків, і про реакцію на ті чи інші твори. Ви наче пройдете весь шлях розвитку сучасної української літератури – і все це в чудовій професійній компанії.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Книжный уголок" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юлия Орлова Юлия Орлова
Темы
Книжный уголок Книгобоз
Место
Украина
Тег
книги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel