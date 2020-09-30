Владелица отеля застрелила детей и себя: подробности убийства на Львовщине

В Великой Волосянке Львовской области произошла трагедия. Мать, собственница отеля, убила своих дочерей, а потом покончила с собой. В селе говорят, что семья вела успешный бизнес и скандалов там не было. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Девочкам было 5 и 9 лет

В селе еще утром 30 сентября не все знали о вчерашней трагедии. Весть начала распространяться только к обеду. Стало известно, что владелица усадьбы "Каскад" Юлия застрелила из ружья двух своих дочерей 5 и 9 лет – Веронику и Монику.

"Я поверить не могу. Приличная семья, жили в достатке, никаких проблем у них не было. Она ездила на автомобиле, иногда видела ее", – рассказала OBOZREVATEL местная жительница.

Мама была нормальная

Сама Юлия живет в селе лет 15-20. Сначала сюда переехали ее родители, а потом она. Семья занималась отельным бизнесом.

Их частная усадьба "Каскад" пользовалась спросом у туристов. Местные говорят, что даже во время карантина база не пустовала, поэтому поверить в финансовые проблемы семьи не могут.

Старшую дочку мама возила в лицей в соседнее село. Там же в садик ходила и младшая.

"Мама была нормальная, адекватная. Она могла по дороге остановиться и подвезти кого-то из односельчан. Вообще ничего плохого о ней никто не скажет. Ее мужа как-то мало тут знают. Кто-то говорит, что он поехал на заработки за границу. Но это странно, они отель держат, там работы хватает", – удивляется еще одна местная жительница.

Полиция расследует самоубийство

Как сообщают в полиции Львовской области, тела 36-летней жительницы села и ее дочерей в возрасте 5 и 9 лет с огнестрельными ранениями были обнаружены на территории комплекса отдыха.

Как предварительно установили правоохранители, 29 сентября в 22:30 женщина, которая жила в усадьбе, совершила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей. От полученных ранений они скончались на месте. После этого она совершила самоубийство.

Открыто уголовное производство ч. 1 ст.115 (умышленное убийство УК Украины с пометкой самоубийство).