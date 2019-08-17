Владелец "Токио Стар" отреагировал на трагедию в Одессе

Владелец пострадавшего от пожара отеля "Токио Стар" Вадим Черный прокомментировал трагедию, которая случилась в ночь на 17 августа и унесла жизни девяти человек.

Черный отметил, что готов нести ответственность в случае собственной вины. Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

"Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", – сказал бизнесмен.

Вадим Черный radiosvoboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар. В результате погибли девять человек. На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.

Среди основных версий пожара в одесской гостинице "Токио Стар" полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Выяснилось, что на отель "Токио Стар" в Одессе еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии. Так, в связи с трагедией в сети вспомнили, что в заведении проводилась проверка в рамках популярного шоу "Ревизор".

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