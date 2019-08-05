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Влад Волошин
Влад Волошин
Военный эксперт Все статьи автора

Российская "доблесть" – это позор

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СМИ опубликовали интересный фоторепортаж с Крымского полуострова из поселка Новоозерное на озере-заливе Донузлав, где до аннексии полуострова россией находилась украинская военно-морская база. Там, где раньше стояли наши военные корабли, теперь местные предприниматели разводят мидий. Помещение штаба и Дома офицеров флота (ДОФа) стоят заброшенные, однако территория части прежнему остается военным объектом.

Российская "доблесть" – это позор
Российская "доблесть" – это позор

Однако меня поразило фото памятного камня, который оккупанты установили "в честь" позорного, по моему мнению, поступка – затопления собственных кораблей. Чтобы блокировать выход из бухты.

Российская "доблесть" – это позор

Тогда, в начале весны 2014 года – с 3 по 26 марта, оккупанты пытались захватить украинский базу ВМС и для этого пустили под воду собственный большой противолодочный корабль (БПК) "Очаков" и еще несколько кораблей и катеров.

На тот момент в бухте находились почти полтора десятка наших боевых кораблей и вспомогательных судов. Две недели украинские моряки пытались противостоять врагу. Некоторые из них (корвет "Винница", БДК "Константин Ольшанский", тральщик "Геническ") захватчики брали штурмом с применением оружия. А о мужестве и стойкости экипажа тральщика "Черкассы", которые несколько раз пытался вырваться из блокады и голыми руками отбивались от российского спецназа, даже враги отзываются с восторгом.

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Впоследствии россия предложит отдать часть захваченных в Крыму кораблей Украины. 10 из них были тогда в Донузлаве, но некоторые, самые лучшие и боеспособные, останутся у захватчика.

Среди освобожденных "донузлавцев" СДК "Кировоград" (сейчас "Юрий Олефиренко"), тральщик "Геническ", корвет "Винница". Однако дальше пребывают в "плену" тральщики "Черкассы", "Чернигов" и БДК "Константин Ольшанский". Россияне используют их, как доноров для кораблей собственного флота – снимая необходимые узлы, агрегаты и запчасти.

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Не представляю, что это за "доблесть" – затопить собственные корабли, отобрать чужое имущество, чтобы потом его бесславно частично отдать, а оставшееся – просто сломать.

И этой "победой" чваниться годами, заложив "памятный камень" ...

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Влад Волошин Влад Волошин
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Крым ВМС Украины
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