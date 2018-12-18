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Олена Степова
Олена Степова
Письменниця, блогер, юристВсе статьи автора

''Вкус Родины'': ''народ Донбасса'', кушайте, не обляпайтесь

6.1т

Из-за снижения доверия и спроса на российские продукты в ОРДЛО активно подделывают украинского и белорусского производителя

На Донбассе задолго до войны отношение к РФ было возведено до уровня Обожариума. На России, по мнению критичного большинства жителей Луганской и Донецкой области, все было лучше. И нанотехнологии, и лекарства, и оборонка, и ракеты, и власть народнее, и хрен слаще, и редька толще.

Я часто пишу об этом. Это было доведено до абсурда. Приходишь с ребенком к детскому терапевту, а они тебе по секрету, мол, вот из России привезли "кремлевские таблетки" от всего, сделанные исключительно по количеству членов Политбюро (или из них, я не помню) в случае ядерной катастрофы. И шлаки выводят, и потенцию налаживают, и от аллергии, и для похудения, и деткам полезно от всего вместо прививок. Или вот, наклеечки, нанотехнологии, аура в 3D со всеми чакрами в разрезе, настраивают на позитив, налаживают отношения в коллективе и с работниками ГАИ, очищают от паразитов. Я как-то задумчиво спросила, не будет ли конфликта интересов, если чакры настроят мой коллектив или работников ГАИ на очистку, и все паразиты из него выйдут. Продавец-консультант намека не понял и еще восторженнее рассказывал, о том, что будет, если наклеить ауру в разрезе на лоб и за уши.

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Шахтеры рассказывали, как на России круто в шахтах, роботизация, высокие зарплаты. Опять же, наводящий вопрос, мол, а почему в Ростовской области все глубокие шахты - а у нас один пласт антрацитовый с "Гуковуголь" был - закрыли, и нанотехнологии не ввели, да и бесплатный бытовой уголь на России шахтерам не выдают. Тут же отмахивались, мол, много ты знаешь.

Удивительнее было в мае 2014-го, когда агитация "присоединиться к России"- это сейчас жители ОРДЛО категорично вам скажут "никогда такого не было, мы никогда не хотели присоединяться к РФ, мы просто выступили против Майдана и киевской власти", а тогда агитация шла на бытовом уровне, когда на работе, в аптеке, в очереди, в маршрутке ты выслушивал восторженную лекцию "жить будем, как в Москве"- звучала от предпринимателей приграничья Луганской области, которые видели и ощущали на себе, сколько россиян едет к нам за продуктами и услугами. Я тоже об этом писала.

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Более того, вот только сейчас хлебнувшие "русского мира" жители украинского приграничья начали со мной соглашаться. "Да, мы потеряли в наполнении бюджета, и в бизнесе из-за потери российского рынка. Ведь не они едут к нам за товарами, как до войны, а мы к ним". Скучают за российскими скупщиками торговцы продуктов, чулочно-носочных, закрыты без российского потребителя большинство стоматологических частных клиник. А зачем россиянам ехать в ОРДЛО, ведь оно забито продуктами, изготовленными в РФ. Тогда и на курсе рубля-гривны россияне играли, а сейчас в ОРДЛО же рубли.

Правда, от ситуации на Донбассе выиграло ростовское приграничье. Ведь теперь большая часть предпринимателей ОРДЛО, и жителей ОРДЛО едет за покупками в ростовские магазины.

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Зато теперь, чтобы покушать украинское, носить житомирское или рубежанское, лечиться украинскими или импортными лекарствами, жители некогда процветающего Донбасса едут в "оккупированную хунтой, загнивающую, голодную и разваливающуюся Украину". И монтажная пена в руках распятых трусиков их не останавливает. Несмотря на 5-летнее запугивание "правосеками", "нациками", "хунтой" и "укропами" на КПВВ в сторону Украины - толпы.

Если так хорошо в ОРДЛО, все дешево и па-багатому, почему такая толпа едет в Украину? Несмотря на ненависть, наличие у нас хунты и нациков? Вопросы, на которые жители ОРДЛО не хотят отвечать.

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Кстати, гастрономия на войне - интересная тема. Вот, например, мы ихтамнетов в Свердловске, Луганской области в 2014-м вычисляли по "дошираку".

"Даширак йесть"- спрашивали в магазине камуфлыжники, тыча продавцу рубли, а у нас же тогда еще гривны были.

Наши продавцы, которые до войны пиически восхваляли все российское, и хаяли все украинское, не могли понять, что от них хотят "освободители". У нас-то "Ролтон" и "Мивина" из быстрой еды, а на России "Доширак". Распробовав "Мивину", россияне продолжали называть ее "укропский доширак", но при появлении в магазинах выбора, все же выбирали "Мивину".

Это потом уже, когда "народы Донбасса" начали говорить правду, смущаясь и делая вид, что это вообще чисто случайно, оказалось, что россияне у наших заробитчан вымаливают пачку "Мивины", так что она на России в цене.

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Вот моя соседка в 2014-м закатывала от восторга глаза- "ах, российское, хоть качественного поедим, боже, как вкусно, вкус детства, вкус Родины", теперь гоняет мужа в Украину за "нормальными продуктами".

Ярая "навараска", а на прошлый Новый год звонила, и- "а мы Артемовское шампанское пьем, провезли бутылочку в маминой коляске инвалидной, нет, с мамой все нормально, ходит, не беспокойся, это мы маму специально на коляске возим, чтобы меньше досматривали, так больше провезти получается, мы даже ей справку об инвалидности купили".

Я решила подыграть и… "неужели наши, Нацгвардейцы так сильно шмонают" - возмутилась в телефон.

"Ой, ты что, на украинской стороне вообще не досматривают и вежливые все, это ж ополчение наше, трусят так, что кусок колбасы в трусы прячем, и взятки, но, что делать, знаешь, сколько к нам укро-дрг приезжает"…

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Сейчас все больше и больше жители ОРДЛО разочаровываются в России. И первым стало именно гастрономическое разочарование. Скажете, что в нем такого. Ничего, это если вы человек с гражданской позицией. А если доходит только через холодильник…

Как-то прочитала у одной крымчанки "как это есть, как, особенно, если тактильно, слюнно, кончиком языка ты помнишь вкус настоящих продуктов". Видимо, гастрономические разочарования накрыли и Крым.

Потихоньку, даже вот через вкусовые качества, до жителей ОРДЛО доходит истинный "вкус России", СССР и детства.

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Многое оказалось на России не так, как мечтали жители ОРДЛО в их критическом большинстве. И коррупция больше, и жестокости, и наркомании, и разделения – жителей ОРДЛО на России зовут ххлми и презирают- но, знаете, это их проблемы, тех, кто придумал себе красивую киношную Россию. Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться, дорогие мои земляки. А жители Донбасса жили в придуманной ими же сказке, наделив Россию самыми большими, самыми яркими, самыми лучшими качествами и добродетелями. И не Россия их обманула, как модно сейчас плакать в ОРДЛО- это сами жители Донбасса обманули себя, придумав "кремлевские таблетки" из разреза чакр и высушенного полового органа шамана-девственника.

Не зря РФ столько тратит на кинопродукцию, сколько не спрашивала у тех, кто пел "а вот в рассии", были ли они там, ели-пили, работали, лечились. Каждый раз слышала одно и тоже- "по телевизору", "в кино показывали", ну, и "мне сказали", как без него. На Донбассе "сказали" и "вроде бы" - это важнейшая информация.

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А ихтамнеты в наших магазинах искали украинскую продукцию. Жители ОРДЛО этого не замечали, восторг же был, а мы замечали все. Каждую мелочь!

Смешно было наблюдать, когда в 2014- 2015м, тогда еще в ОРДЛО привозили украинские продукты, в магазине камуфляженосцы с характерным окающим, токающим говором говорили- "Укропское есть, майонез, доширак укропский, колбаса, масло. Российское? Нет, не надо, свое дерьмо мы в России поедим".

Тогда эта фраза была малопонятной для многих жителей Донбасса. Сейчас…

Я очень люблю читать российский "Роспотребнадзор" и "Росконтроль". Жаль, что информацию с него не подают украинские СМИ, и его не читают в ОРДЛО. Рассылаю, кому могу. Знаете, информация, на этом сайте действует на "наварасов", как святая вода. Почему? Просто большая часть потребляемых в ОРДЛО продуктов российского производства. Есть ОРДЛОвская продукция. Есть белорусская продукция. Но большинство из РФ.

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Кстати, из-за снижения доверия и спроса на российские продукты в ОРДЛО активно подделывают украинского и белорусского производителя. В Луганске и Донецке остались е полиграфические мощности, делов –то этикетки напечатать.

Так вот, на сайте "Роспотребсоюза" и "Росконтроля" неоднократно появляется информация о "качестве" продуктов российского производства. То в молоке или лекарствах мел и гипс находят, то в колбасе крысинку и человечинку обнаруживают. В общем, забавный сайт.

Процитирую: "В результате экспертизы продукции 37 брендов только шесть прошли все проверки. Два признаны опасными из-за бактерий кишечной палочки. Проект "Росконтроль" проверил в этом году 37 брендов сливочного масла по 46 показателям качества и безопасности. Только 6 товаров признаны качественными, 14 товаров оказались с замечаниями и 17 продуктов попали в чёрный список.

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В 6 образцов сливочного масла, успешно прошедших экспертизу по всем показателям, входят бренды "Вкуснотеево", "Радость вкуса", "Брест-Литовск", "Экомилк", Valuiki и "Белорусское". Они соответствуют заявленным в маркировке свойствам.

В других образцах эксперты обнаружили замену молочного жира на растительный или даже говяжий. Так, в масле "Родная кухня", "Солнечная долина", "Лав продукт", "Молоко плюс", "Посейдон сервис" специалисты выявили присутствие растительных жиров, а в "Домике в деревне" — говяжьего. Эти жиры гораздо дешевле молочного, особенно говяжий. Но он может спровоцировать болезни органов кровообращения.

Существенные замечания ко вкусу, запаху и консистенции масла возникли у 31 образца из 36. 12 брендов сливочного масла вообще включили в чёрный список. Это сливочное масло "Молоко плюс", "Киржачский молочный завод", "Ровеньки", "Родная кухня", "Солнечная долина", "Число му", "Посейдон сервис", "Выбор хозяйки", "Балтком", "Сернурский сырзавод", "Искренне ваш", "Крестьянские узоры".

С этой точки зрения требований безопасности проверку не прошли 2 бренда: "То самое масло" и "Кубанский молочник". В них обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) — признак фекального загрязнения, что может спровоцировать у потребителя такой продукции кишечную инфекцию или пищевое отравление".

Именно эти 2 бренда и продаются в ОРДЛО. Получается, что "народы Донбасса" готовы и едят русское говнецо. Вот тебе и "вкус Родины"!

А для России это- масло со вкусом говнеца - и не удивительно. У них в космических кораблях дырки прокладками затыкают, статуи из говна лепят, соревнования по метанию коровьих лепешек проводят, так, что и не удивительно, что едят говнецо.

Да и именно из российского языка же пошло- "как говно на палочке", "пьяный в говно", "как говно в проруби" (цитата из Национального корпуса русского языка), "как говно по трубам"… Да же частушки на России специфические:

"Мой миленок-тракторист, ну, а я –доярочка, он-в мазуте, я - в говне, чем же мы не парочка".

Боже, у нас в украинском птичнике и на фермах в украинском селе перед заходом в цех три вида сан-дезинфекции, в том числе спиртом руки протирать, это как же выглядят российские доярки, если у них песни такие, и какое тогда у них молоко. Брррр!

"К нам приехал агроном, весь измазанный говном. Говорит- у нас в стране, все купаются в говне".

Страшно читать, я в украинском селе живу. Агрономы у нас это элита, белые воротнички. Народ высокой мудрости и востребованности. У нас агрономам даже планшеты в Агрохолдинге местном выдают, там же мобильное приложение по расчету минудобрений. А еще у агрономов есть дроны для наблюдения поля, переносные лаборатории с компьютером, да и удобрения у нас вносят комбайны, давно уже никто лопатами говна по полям не раскидает, это убожество какое-то и средневековье.

Может, поэтому и народ на России такой, что все у них, что не говно, то ложкой?

А "народу Донбасса", читайте, думайте, кушайте, как говорится, не обляпайтесь!

Ведь, как ни крути, все у вас, "народов Донбасса",- не путать с гражданами Украины, жителями Луганской и Донецкой области - с Россией по любви да по согласию, даже "сливочное". Вы хотели русский дух, так вот он. Теперь засцанный русскими Донбасс именно русским духом и пахнет. Но… теперь вам жить по-российски законам- залез в говно, так не чирикай!

А последний вопрос для граждан РФ, ведь знаю, читают, рвут свою душеньку, набираются знаний с сайтов украинских:

- на России для россиян, то есть свои для своих, изготавливают вот такое г-но, фальсифицируют продукты, лекарства, скажите, что это- геноцид русских русскими, презрение своего народа своим народом, русский дебилизм, или все же это традиции и русские или российские ценности?

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Автор
Олена СтеповаОлена Степова
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
Источник
Источник:Информационное сопротивление
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
.Большое спасибо автору.Всегда читаю с интересом. Действительно " глаголом жжет сердца".Да только упоростость даубасят никогда не позволит им признать . что все написанное есть правда.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Вести из Киргизии: многочисленная стая саранчи уничтожила все запасы конопли,а затем с диким хохотом выпила озеро Иссык-Куль,и отправилась в Турцию за дублёнками....вот где то так звучит бред письменницы ...писи дальше...
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2 из 3 ответов | показать все
Україночка Щира
Україночка Щира
Дегтяренко Светлана, а затем эта стая саранчи выела твой мозг и осталась голодной, ибо мозга было крохотное количество, не хватило даже на одного насекомого
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Харченко Вадим, вот как раз ваша макулатура,которую кропают ваши скакуасы в "поддержку морских котиков"из незалежной пойдёт на растопку печей,пишите чаще и больше.
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