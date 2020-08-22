Вкус пива может измениться из-за глобального потепления – исследование

Глобальное потепление может повлиять на выращивание хмеля, что со своей стороны изменит вкус пива.

Об этом в своем исследовании сообщила доцент Университета Северной Каролины Колин Догерти, говорится на NC State University. Объясняется, что на конечный вкус пива влияют химические соединения различных сортов хмеля, которые зависят от погодных условий и почвы, на которой он растет.

Отмечается, что одним из важных моментов глобального потепления является то, что теплее становится не только день, но и ночь, когда хмель и другие растения вырабатывают специальные химикаты, которые помогают бороться с бактериями и другими угрозами. Потепление сделает растения более уязвимыми к вредителям.

Кроме того, как говорится в исследовании, привычный цикл развития растений будет нарушен, вследствие чего уменьшится их урожайность, а следовательно повысится конечная цена пива.

Доцент напомнила, что поскольку хмель используется в медицинских препаратах, глобальное потепление повлияет и на них – из-за изменений в производстве химических соединений хмель может терять свои антибактериальные, противогрибковые и противовирусные свойства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН спрогнозировали, что в результате глобального потепления на Земле могут исчезнуть пять привычных продуктов. По словам ученых, вскоре люди могут не найти в супермаркетах от картофеля и бананов до морепродуктов и оливкового масла.