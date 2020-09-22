"ВКонтакте" в Украине будет заблокирована – СНБО
Специалисты по кибербезопасности начали сотрудничество с зарубежными партнерами, чтобы совместно разработать меры для блокировки запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".
Об этом сообщил Аппарат Совета национальной безопасности и обороны в ответе на журналистский запрос, пишет Укринформ. В документе объяснили, что доступность указанного российского мобильного приложения в нашем государстве произошла не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов. Именно это позволило обойти блокировку провайдерами доступа к приложению ВК на территории Украины.
"Также сообщаем, что 15 сентября 2020 заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", отметил, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны", – говорится в ответе.
Демедюк также убежден, что "ВКонтакте" используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 сентября запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" сообщила, что смогла обойти блокировку для своего мобильного приложения.
В то же время, на сайт "ВКонтакте" украинцы зайти не могут.
В Кабмине между тем заявили, что готовят обращение к Google, Apple и другим провайдерам программного обеспечения с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" для пользователей из Украины.
Напомним, запрет на работу "ВКонтакте" действует в Украине с мая 2017 года.
Указом президента Владимира Зеленского от 14 мая 2020 года санкции против пропагандистских соцсетей, сайтов и ресурсов РФ были продлены на срок от 1 до 3 лет.