"ВКонтакте" ответила СНБО по украинским пользователям

Российская соцсеть "ВКонтакте" отреагировала на заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о намерении ставить на учет пользователей соцсети.

Заявление пресс-службы компании опубликовало ТАСС. В соцсети отметили, что могут удалить материалы, которые вызывают претензии.

В компании высказали надежду, что заявление Данилова – это искаженная информация.

"Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространения личного мнения", – сказано в заявлении.

В компании подчеркнули, что люди имеют право общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными.

"Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах мира", – заверили в ВКонтакте.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что обо всех пользователях запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" будет известно правоохранительным органам. А люди, которые будут распространять пророссийский контент, рискуют иметь проблемы с законом.