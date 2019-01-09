Визовый режим с Россией: украинцы высказались о ''биометрии''

Украинцы выступили за введение биометрического визового режима с Россией.
Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Участие в интерактиве приняли более 24,4 тысяч человек.
Больше половины проголосовавших (57%) считают такое решение целесообразным. "Конечно, нужна база данных въезжающих", — сказали они.
Почти каждый четвертый (23%) читатель заявил, что поддерживает еще более радикальные меры. "Лучше запретить въезд россиянам на время войны", — предложили они.
В то же время 16% респондентов выбрали вариант: "Я — за снятие ограничений между странами вообще".
Еще 4% уверенны: "Это лишнее, достаточно обычной визы".
Иллюстрация. Украинская граница
Politeka
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в будущем может быть введен биометрический визовый режим с Российской Федерацией, поскольку что обычный визовый может быть неэффективным.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что Украина должна ввести визовый режим с Россией из-за ее агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.
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