Визовый режим с Россией: украинцы высказались о ''биометрии''

Украинцы выступили за введение биометрического визового режима с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Участие в интерактиве приняли более 24,4 тысяч человек.

Больше половины проголосовавших (57%) считают такое решение целесообразным. "Конечно, нужна база данных въезжающих", — сказали они.

Почти каждый четвертый (23%) читатель заявил, что поддерживает еще более радикальные меры. "Лучше запретить въезд россиянам на время войны", — предложили они.

В то же время 16% респондентов выбрали вариант: "Я — за снятие ограничений между странами вообще".

Еще 4% уверенны: "Это лишнее, достаточно обычной визы".

Иллюстрация. Украинская граница Politeka

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в будущем может быть введен биометрический визовый режим с Российской Федерацией, поскольку что обычный визовый может быть неэффективным.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что Украина должна ввести визовый режим с Россией из-за ее агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.