МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Визовый режим с Россией: украинцы высказались о ''биометрии''

1.5тЧитать материал на украинском

Украинцы выступили за введение биометрического визового режима с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Участие в интерактиве приняли более 24,4 тысяч человек.

Больше половины проголосовавших (57%) считают такое решение целесообразным. "Конечно, нужна база данных въезжающих", — сказали они.

Новости
Граница на замке: названо число россиян, которых не пустили в Украину

Почти каждый четвертый (23%) читатель заявил, что поддерживает еще более радикальные меры. "Лучше запретить въезд россиянам на время войны", — предложили они.

В то же время 16% респондентов выбрали вариант: "Я — за снятие ограничений между странами вообще".

Еще 4% уверенны: "Это лишнее, достаточно обычной визы".

Визовый режим с Россией: украинцы высказались о ''биометрии''

Иллюстрация. Украинская граница

Иллюстрация. Украинская граница

Politeka

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в будущем может быть введен биометрический визовый режим с Российской Федерацией, поскольку что обычный визовый может быть неэффективным.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что Украина должна ввести визовый режим с Россией из-за ее агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Темы
Опросы ОбозревателяРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Прикольно давно пора границу закрыть
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
CARGO 100
CARGO 100
Игорь Анатольевич, знаем мы вас, один уже "закрыл" ... Яйценюк, если не ошибаюсь? Пиzdoболы вы ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Игорь Анатольевич, Я с вами согласен!Что б ни один хохол,ни один окраинскии гастробаитер не прорвался в Россию!Выкинуть их из Российской Федерации,нихаи у себя работают!Гнать их!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги