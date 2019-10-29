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29 октября • обновлено в 10:09
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Визит Суркова в "ДНР": Москва боится утратить контроль над боевиками

1.7т

В Донецк из Москвы приехали уважаемые гости. Просочилась инфа, что Владислав Сурков и известный специалист по информационным войнам, кадровый разведчик, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации Андрей Манойло посетили “ДНР” с очередной, так называемой, проверкой.

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Визит их как-то “случайно“ совпал по времени с обострением противоречий между “Главой ДНР” Д.Пушилиним и “мэром” Горловки И. Приходьком. В связи с этим, со стороны Приходька были сделаны информационные атаки на Пушилина, с целью скомпрометировать его деятельность и внушить людям, что он присваивает себе огромное количество денег (3,5 млрд. руб), которое поступает из России для выплат заработной платы бюджетникам.

По закрытой информации, Сурков посещал Горловку и встречался с Приходьком, чтобы обговорить ситуацию, которая сложилась у Пушилина. Рейтинг действующего главы “ДНР” резко снизился и российская сторона, боится, что боевики народной милиции “ДНР” могут выйти из-под контроля.

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Вряд ли нам станут известны подробности встреч Суркова, но даже сам их факт должен навести шорох в определенных кругах “ДНР” на выводы, кто дальше будем у руля “республики”.

Что касается Манойла, то он провел закрытые лекции, в Донецке и Енакиево, по стратегии и тактике информационных войн. В последствии можно ожидать новых информационных провокаций, как показывает практика, пропагандисты “ДНР” последние пару недель активно распространяют дискредитирующую информацию против Украины и её народа.

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Персоны
Владислав Сурков Денис Пушилин
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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