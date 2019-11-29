Главная Новости
29 ноября • обновлено в 10:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

''Вижу впервые!'' На Николаевщине случилась "водная" аномалия. Фото и видео

19.1т
Читать материал на украинском

На Николаевщине на берег Черного моря выбросило множество медуз. Инцидент случился в районе Днепробугского лимана.

Об этом сообщила местная жительница Наталья Панаший на Facebook. Она опубликовала фото и видео аномалии (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца экрана).

Жители села Лиманы с подобным зрелищем сталкиваются впервые и объяснить его не могут.

Новости
Море превратилось в пустыню: опубликовано показательное видео из Мариуполя

"Откуда тысячи медуз? Вижу впервые… Позвонила жительница, я побежала проверить, а их – миллионы", – рассказала Панаший.

По словам ученых, вода возле села давно непригодна для купания и отдыха. Из-за загрязненности здесь нет даже рыбы. Недоумение вызывает то, откуда взялись в пресной воде медузы.

"Медузы по своему строению не в состоянии противостоять течению. При сильных ветрах северного и северо-восточного направления происходит вынос верхнего пресного слоя воды к морю, а взамен низовыми течениями заходит вода из Черного моря, которая и заносит этих медуз", — рассказал начальник управления Госрыбагентства в Николаевской области Евгений Мищенко "Депо".

На берег Черного моря выбросило множество медуз

На берег Черного моря выбросило множество медуз

ФБ Натальи Панаший

На берег Черного моря выбросило множество медуз

На берег Черного моря выбросило множество медуз

ФБ Натальи Панаший

На берег Черного моря выбросило множество медуз

На берег Черного моря выбросило множество медуз

ФБ Натальи Панаший

На берег Черного моря выбросило множество медуз

На берег Черного моря выбросило множество медуз

ФБ Натальи Панаший

''Вижу впервые!'' На Николаевщине случилась "водная" аномалия. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тысячи медуз вынесло на побережье Азовского моря в селе Мысовое Ленинского района оккупированного Россией Крыма.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
Тег
Азовское море
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
40
2
Смешно
11
Интересно
18
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Я щось ніяк не второпаю - яким боком Миколаївська область перетинається з Азовським морем? Йдеться про Дніпробугський лиман, який з'днується з Чорним морем, бо і Дніпро, і Буг впадають саме в це море. Автору статті треба вивчити географію.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Если б это был крым то написали бы кара небесная
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федик Петро
Федик Петро
Звідкілля в Азовському морі Дніпровськобузький лиман? Вивчіть географію, Миколаївська область немає виходу до Азовського моря.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Федик Петро, еще расскажите, шо в Беларуси моря нет ... Или Псаки, представитель вашего "пана" не права?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги