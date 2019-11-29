''Вижу впервые!'' На Николаевщине случилась "водная" аномалия. Фото и видео

На Николаевщине на берег Черного моря выбросило множество медуз. Инцидент случился в районе Днепробугского лимана.

Об этом сообщила местная жительница Наталья Панаший на Facebook. Она опубликовала фото и видео аномалии (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца экрана).

Жители села Лиманы с подобным зрелищем сталкиваются впервые и объяснить его не могут.

"Откуда тысячи медуз? Вижу впервые… Позвонила жительница, я побежала проверить, а их – миллионы", – рассказала Панаший.

По словам ученых, вода возле села давно непригодна для купания и отдыха. Из-за загрязненности здесь нет даже рыбы. Недоумение вызывает то, откуда взялись в пресной воде медузы.

"Медузы по своему строению не в состоянии противостоять течению. При сильных ветрах северного и северо-восточного направления происходит вынос верхнего пресного слоя воды к морю, а взамен низовыми течениями заходит вода из Черного моря, которая и заносит этих медуз", — рассказал начальник управления Госрыбагентства в Николаевской области Евгений Мищенко "Депо".

На берег Черного моря выбросило множество медуз ФБ Натальи Панаший

На берег Черного моря выбросило множество медуз ФБ Натальи Панаший

На берег Черного моря выбросило множество медуз ФБ Натальи Панаший

На берег Черного моря выбросило множество медуз ФБ Натальи Панаший

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тысячи медуз вынесло на побережье Азовского моря в селе Мысовое Ленинского района оккупированного Россией Крыма.

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