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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Украинский шоумен, актерВсе статьи автора

Вітаю всіх і дякую!

2.4т

Я хотел бы вас поблагодарить от всего "Квартала" за то, что вы присоединились к нашей ЗЕ-команде. Также хочу поблагодарить всех тех, кто пошел и кому понравился наш фильм "Я, ты, он, она". Мы бьем все рекорды. Спасибо вам за эмоции. Мы друг другу подарили счастье.

Сегодня у нас был концерт в Польше и будет пару Рождественских выходных. Я вас всех вітаю з Різдвом! Спасибо вам большое! Дякую!

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Автор
Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Владимира Зеленского
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
вы прочли сообщение будущего президента Украины
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Дякую, аж пыдскакую.
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Степура Александр
Степура Александр
В добрый путь Владимир. Вас ждет тяжелый по эмоциям и по количеству событий, период жизни. Научитесь отдыхать, иначе ошибки будут множится как снежный ком, а вам допускать их нельзя, в отличие от нас, обыкновенных граждан Украины. Вы дали надежду на положительные изменения в жизни государства и активной части гражданского общества. Спасибо вам за это, только ваше СПАСИБО - это ваши дела. Успехов вам. Героям Слава!!!
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