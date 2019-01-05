Я хотел бы вас поблагодарить от всего "Квартала" за то, что вы присоединились к нашей ЗЕ-команде. Также хочу поблагодарить всех тех, кто пошел и кому понравился наш фильм "Я, ты, он, она". Мы бьем все рекорды. Спасибо вам за эмоции. Мы друг другу подарили счастье.

Сегодня у нас был концерт в Польше и будет пару Рождественских выходных. Я вас всех вітаю з Різдвом! Спасибо вам большое! Дякую!