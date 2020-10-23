Названы продукты, которые полны витаминами для поддержания иммунитета

Чтобы укрепить иммунитет, человеку нужно больше витаминов, большинство из которых находится в привычных для нас продуктах.

Какие именно витамины нужны нашему организму и где их искать, рассказал "Укринформ".

Витамины С и Е работают в организме как антиоксиданты, борются с инфекциями.

Кроме этого, витамин С нейтрализует свободные радикалы и участвует в выработке коллагена, необходимого для здоровья костей, зубов и кровеносных сосудов. Содержится в грейпфруте, киви, гранате, винограде, свекле, брюссельской капусте, красном перце, имбире, квашеной капусте, соленых помидорах, клюкве и брусники.

Витамин Е предотвращает разрушение клеток под воздействием свободных радикалов. Искать его надо в авокадо, брокколи, семенах подсолнечника, миндале, фундука, арахисе, масла.

Витамин D способствует усвоению кальция организмом, то есть укрепляет костную систему. Он содержится в шпинате, белокочанной капусте, лососе, тунце, молоке, сыре, говяжьей печени, яичных желтках. Но самый важный естественный путь насыщения витамином D – это солнечный свет, а именно ультрафиолет.

Витамин А – натуральный антиоксидант, который борется с раковыми клетками, стимулирует выработку белых кровяных телец и антител. Он также помогает лейкоцитам эффективно противостоять инфекциям. Есть в моркови, сладком картофеле, шпинате, брокколи, тыкве.

Витамины группы В превращают пищу в энергию, усиливают защитные функции организма и укрепляют иммунитет. Для поддержания последнего особенно важны витамины В6, В1 и В2.

Витамин B6 содержится в хурме, винограде, бананах, фенхеле, мясе курицы и индейки, сырых и цельнозерновых злаках. Витамины В1 и В2 – в яйцах, молоке, говяжьей печени, горохе, фасоли, дрожжах, ростках пшеницы, сыре, соевом масле, свинине, имбире, гранате.

Витамин F имеет противоаллергическое действие, участвует в синтезе жиров и метаболизме холестерина. Содержится в рыбьем жире, оливковом масле, сухофруктах.

Витамин К участвует в процессе свертывания крови, а также влияет на усвояемость кальция, необходим для здоровья костей. Есть в морской капусте, зеленом чае, шпинате, репчатом луке, чечевице.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что достаточный уровень витамина D в организме человека снижает риск заражения и смерти от коронавируса COVID-19. К такому выводу пришли сотрудники Медицинской школы Бостонского университета, проведя анализ крови более 200 пациентов с коронавирусом.