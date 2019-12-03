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3 декабря • обновлено в 20:34
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Виталия Маркива посетили в итальянской тюрьме. Фото

1.7т
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Вместе с ней Маркива в миланской исправительной колонии "Опера" для лиц, совершивших особо тяжкие преступления, посетили представитель омбудсмена по соблюдению прав человека в местах несвободы и процессуальных прав Вячеслав Петлеваний и начальник отдела мониторинга прав граждан Украины, которые находятся в местах несвободы за рубежом и на временно оккупированной территории Елена Тучини, сообщила Денисова на своей странице в Facebook.

"Мы детально обсудили обстоятельства дела, по которому итальянской суд признал виновным гражданина Украины в убийстве итальянского журналиста. Подчеркиваю, что дело основывается на показаниях единственного свидетеля – французского журналиста, при этом никаких экспертиз следствие не проводило", – написала омбудсмен.

Людмила Денисова посетила Виталия Маркива в итальянской тюрьме

Людмила Денисова посетила Виталия Маркива в итальянской тюрьме

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Она отметила, что в официальных документах по делу итальянская сторона отмечает пребывания Маркива в составе парамилитарных структур. А на самом деле украинец принадлежал к военнослужащим Национальной гвардии Украины.

"Подчеркиваю, что обвинительным приговором по делу Виталия Маркива Национальную гвардию Украины будет признано временным формированием, действия которого были незаконными, что в дальнейшем будет использовать РФ. Поэтому можно утверждать, что дело нашего гражданина имеет политическое значение", – подчеркнула она.

Людмила Денисова посетила Виталия Маркива в итальянской тюрьме

Людмила Денисова посетила Виталия Маркива в итальянской тюрьме

Facebook \ Людмила Денисова

Людмила Денисова посетила Виталия Маркива в итальянской тюрьме

Людмила Денисова посетила Виталия Маркива в итальянской тюрьме

Facebook \ Людмила Денисова

Как писал OBOZREVATEL:

  • летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

  • Защита Маркива намеревалась подать апелляцию в 20-х числах ноября.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Виталий Маркив Людмила Денисова
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Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Они его хоть видели или так - по Италии погулять?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ще не вмерла, Судя по статье - пофоткаться решили.
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