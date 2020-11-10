Освобожденный из тюрьмы Маркив получил орден от ПЦУ. Фото и видео
Нацгвардеец Виталий Маркив, которого полностью оправдали и освободили из итальянской тюрьмы, получил высокую награду Православной церкви Украины – орден Архистратига Михаила.
Награду ему во вторник, 10 ноября, вручил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Об этом сообщается на сайте МВД (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Хотим отметить вас этой высокой церковной наградой – орденом святого Архистратига Михаила, который стоит во главе небесного воинства. Украина имеет достойных воинов, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством", – сказал Епифаний.
Предстоятель Православной церкви Украины также выразил благодарность министру внутренних дел Арсену Авакову за то, что с самого начала держал дело Виталия Маркива на контроле.
"Для него это было одним из приоритетов деятельности и это очень важно, что министр помнит о каждом нацгвардейце", – отметил митрополит.
Маркив, в свою очередь, поблагодарил за награду и поддержку:
"Осознание того, что ПЦУ также поддерживает меня и моих собратьев, предоставило сил и воли не сдаваться. От украинского народа, украинской диаспоры не только в Италии, но и по всему миру, постоянно поступали письма. Мы понимали, что это будет непростая борьба, это важно для всей Украины. Мы показали, что не оставляем своих и готовы бороться".
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что Маркив в числе первых записался в добровольческий батальон им. Кульчицкого и в марте 2014-го пошел защищать страну в самые горячие в то время точки, два месяца будучи под постоянными обстрелами.
"Он провел 1222 дней за решеткой в Италии и это только укрепило его веру в господа, в то, что справедливость есть и за нее надо бороться", – сказал Геращенко.
Маркив также заявил, что планирует продолжить службу в Национальной гвардии.
"Я никогда не прекращал служить. Для меня военная служба не только обязанность как гражданина, но и как мужчины. В жизни не выбирают только мать и родину.
Герой Украины Сергей Кульчицкий на своем примере показал мне и моим собратьям, что такое боевой генерал, он первым возглавил нас, понимая, что у нас не было никакой профессиональной поддержки, но мы горели желанием защищать Украину. Мы дали себе клятву, что доведем дело до конца – Украина останется единой, это дело чести", – сказал украинский воин.
Митрополит Епифаний вместе с Маркивым и Геращенко осмотрели стену памяти, размещенную на внешнем стене Михайловского собора, и поставили в православном храме свечи в память о погибших защитниках Украины.
О том, как боец попал с Майдана на Донбасс и за что его судили в Италии, читайте в нашем материале по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали невиновным.
4 ноября Герой вернулся в Украину. Его торжественно встретили в международном аэропорту "Киев".
Напомним, Маркив был арестован в аэропорту Болоньи летом 2017 года.
Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.
12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы.