Освобожденный из тюрьмы Маркив получил орден от ПЦУ. Фото и видео

Нацгвардеец Виталий Маркив, которого полностью оправдали и освободили из итальянской тюрьмы, получил высокую награду Православной церкви Украины – орден Архистратига Михаила.

Награду ему во вторник, 10 ноября, вручил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Об этом сообщается на сайте МВД (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хотим отметить вас этой высокой церковной наградой – орденом святого Архистратига Михаила, который стоит во главе небесного воинства. Украина имеет достойных воинов, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством", – сказал Епифаний.

Предстоятель Православной церкви Украины также выразил благодарность министру внутренних дел Арсену Авакову за то, что с самого начала держал дело Виталия Маркива на контроле.

"Для него это было одним из приоритетов деятельности и это очень важно, что министр помнит о каждом нацгвардейце", – отметил митрополит.

Маркив, в свою очередь, поблагодарил за награду и поддержку:

"Осознание того, что ПЦУ также поддерживает меня и моих собратьев, предоставило сил и воли не сдаваться. От украинского народа, украинской диаспоры не только в Италии, но и по всему миру, постоянно поступали письма. Мы понимали, что это будет непростая борьба, это важно для всей Украины. Мы показали, что не оставляем своих и готовы бороться".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что Маркив в числе первых записался в добровольческий батальон им. Кульчицкого и в марте 2014-го пошел защищать страну в самые горячие в то время точки, два месяца будучи под постоянными обстрелами.

"Он провел 1222 дней за решеткой в ​​Италии и это только укрепило его веру в господа, в то, что справедливость есть и за нее надо бороться", – сказал Геращенко.

Маркив также заявил, что планирует продолжить службу в Национальной гвардии.

"Я никогда не прекращал служить. Для меня военная служба не только обязанность как гражданина, но и как мужчины. В жизни не выбирают только мать и родину.

Герой Украины Сергей Кульчицкий на своем примере показал мне и моим собратьям, что такое боевой генерал, он первым возглавил нас, понимая, что у нас не было никакой профессиональной поддержки, но мы горели желанием защищать Украину. Мы дали себе клятву, что доведем дело до конца – Украина останется единой, это дело чести", – сказал украинский воин.

Митрополит Епифаний вместе с Маркивым и Геращенко осмотрели стену памяти, размещенную на внешнем стене Михайловского собора, и поставили в православном храме свечи в память о погибших защитниках Украины.

О том, как боец попал с Майдана на Донбасс и за что его судили в Италии, читайте в нашем материале по ссылке.

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