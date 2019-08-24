Відповідно до Конституції Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Про кожний символ має бути окремий конституційний закон. Поки такий закон є лише про державний гімн.

Але чи правильно ми його розуміємо, щоб належно шанувати?

"Ще не вмерла…" - це ж взагалі не про фаталізм чи занепадницький настрій. Це фактично наше "memento mori" (пам'ятай про смерть). Це нагадування, що все народжене - помре. І тільки сьогоденне "ЩЕ" має значення. Саме в цьому "ЩЕ" ми знаходимо щастя буденного життя і щоденної боротьби за нашу країну, яку ми не можемо зупинити, бо сильний ворог бажає нашої смерті. І тому з кожним днем ми повинні ставати "ЩЕ" сильнішими.

"Душу й тіло ми положим за нашу Свободу..."

Свобода для нас найвища цінність, вище Хліба. Фактично це відображене на нашому синьо-жовтому прапорі, де синє (свобода) є НАД жовтим (хлібом - результатом власної справи). Свобода вище Хліба - це про наш Прапор.

Душа - є категорія ідеального. Душа - безсмертна, отже "положити душу" - це присвятити її боротьбі за Свободу.

"Покажем, що ми браття козацького роду" - це про етику шанування героїв. Про культ Героїв.

Геро́й (дав.-гр. ἥρως, hḗrōs — напівбог, славетна людина, захисник) — особа, що проявляє вищу форму мужності, розв'язує суспільно значимі конфлікти; яка за свої досягнення чи якості розглядається як ідеал, приклад для наслідування. Герой береться за розв'язання, як правило, виключних за своїми масштабами і труднощами завдань. Він бере на себе підвищені обов'язки і більшу відповідальність, ніж люди, які керуються загальноприйнятими нормами поведінки

Зі святом! Нехай наше "ЩЕ" триває тисячі років.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!