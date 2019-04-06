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Віталій Гайдукевич
Віталій Гайдукевич
ЖурналістВсе статьи автора

Українці хочуть халяви і видовищ, бажано на панятном язикє

5.2тЧитать материал на украинском

Під половину, якщо не більше, дорослого населення країни, виявилось саме населенням території, а не громадянами. Населенню байдужі питання мови, української пісні, книжки, історії, євроінтеграції, цивілізаційного вибору... Населенню перпендикулярна війна (вона не його), населення цілком комфортно підлаштуєтсья під когось іншого, як раніше підлаштувалося під гопніка. Населення хоче халяви і видовищ (бажано на панятном язикє).

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Тому найбільшою проблемою країни Україна, є те, що громадян на цій території істотно менше, ніж населення. Самоідентифікація програє банальним потребам "простих людей".

Найбільшими прорахунками влади (і президентської гілки, і законодавчої, і виконавчої) є не кепські друзі в оточенні, не спроби ситуативно домовитися, не корупція, а те, що за 28 років ніхто палець о палець не ударив, щоб виховати громадянина. Громадянина не абстрактного, а саме цієї багатостраждальної країни, яка ніяк не може народитися по справжньому.

І корінь бід - пр*сраний гуманітарний вектор. Комплексно - освіта, медіа, інформація, світогляд, контрпропаганда...

І те, що велика кількість , здавалось би розумного (бодай теоретично) люду, не вбачає в цьому проблеми - вирок.

1921 рік повертається.

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Автор
Віталій ГайдукевичВіталій Гайдукевич
Темы
Языковой скандалВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеВыборы 2019
Источник
Источник:Facebook Віталія Гайдукевича
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Бор Тарас
Бор Тарас
Ну понятное дело.Кто не поддержал Петра Лексеича -- население.А граждан у нас оказалось,ссуко, только 16%.Замечу ещё,что среди бойцов на передовой за "клоуна","паяца" и "шута" проголосовало более 40%.И они, естественно,тоже "население".
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Бор Тарас, ты то иное дело, ты ж при любых раскладах за хуйла навечно для всего вашего подхуйлового племени)))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Звон мудей, неизвестно что - это племя холуев орды, которое себе имя "русские" взяло за то, что предали русичей
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"а именно этой многострадальной страны, которая никак не может родиться по-настоящему." Для начала попробуйте стать единым народом и перестаньте искать виноватых, во всех ваших внутренних проблемах. А самый лучший рецепт-это мирно разойтись, но пределах своего государства.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Звон мудей, на вашего крошку Цахеса из кремля клоуна вполне хватит, ещё и посмеемся)))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Любченко Светлана, очередная порохоботка. Неужели не дошло, что 21 апреля у вас будет новый президент. Теперь клоун.
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Коли країну атакує ворог і треба ставить ворогу заслін Для патріотів необхіний Порох Капітулянтам треба Вазелін
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Любченко Светлана, не тошни, не с папкой своим разговариваешь
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Ильчук Андрей, сгинь!!!
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