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Віталій Гайдукевич
Віталій Гайдукевич
ЖурналістВсе статьи автора

Армія готова до вторгнення

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Коли у нас говориш на якихось лекціях чи зустрічах, що інформація, це зброя масового ураження, зазвичай аудиторія дивиться квадратними очима. "А що такого? Я ж не дурень, то подивися, сьо подивився..." А по факту інформаційне поле в Україні від 2014 року (а раніше - тим більш і ще більш) програмує не Україна.

Якось мені довелося тримати в руках аналіз інформаційних сплесків, коли лупили по керівництву ЗСУ. Це 2014-15 роки вибірка була. Співставлення різних інфоджерел, ключових тез і дат. Так от, хвиля про "генерали усіх зливають" траплялися чітко тоді, коли на фронті у нас було протилежне - реалізовувалися якісь операції, про які не треба було розповідати, важливі успішні для нас бої. Тобто, коли був реальний предметний позитив, а його валили через інформаційний простір. Були задіяні як інформаційні агенти впливу Росії, так і корисні дурні, яким в голову вкладалася програма дій. І вони діяли. Пікетували, блокували, вимагали. При чому кінцеві виконавці були не в курсі, звідки насправді прийшла вказівка, і яка насправді мета діскатєкі.

Що змінилося зараз? Нічого. Тільки суспільство окучується на інші дражливі теми. Механізм той же самий. Базовий хід - маніпулюй правдою і неправдою, пересмикуй і зміщуй акценти. Українці не звикли аналізувати причина-наслідок-комувигідно. Українці звикли сліпо довіряти тій інформації, що комфортно вкладається в особисту світоглядну матрицю.

Новости
Россия, зачем ты полезла в Украину "со свиным рылом в калашный ряд"?

Покажи зрадофілу тисячі збудованих кілометрів доріг і порівняй із кілометражем за минулі роки - не повірить. Ніколи. Бо це ламає шаблон нитика. І так в будь-якій темі.

Чи могла держава якось ефектно протидіяти цьому? Ні.

Держава не мала і не має достатньої кількості майданчиків для поширення інформації. Суспільне самоусунулося, великі рейтингові канали неновинного профіля обстоюють інтерес власника, а не державницький. Власник торгуватиметься за інформаційне сприяння в обмін на щось. Торг, це апріорі потрапляння в залежність від власника "кнопки". А масовий глядач пригодований тупим контентом до конкретних "кнопок" і не бажає відмовлятися від інформаційного джанк-фуду. Це наше слабке місце і зараз його використовують на повну, щоб завалити країну нафіг.

І найголовніше, якби раптом цей стан речей хтось спробував змінити, істерика була б на весь світ. При чому її б влаштували громадські активісти, демократичні депутати, різноманітні Дуні Міятович і Трансперенсі... І нікого б з них не парило, що вони за деревами не бачать великого лісу в якому наготована армія вторгнення.

І інформаційного - теж.

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Автор
Віталій ГайдукевичВіталій Гайдукевич
Темы
Российская военная угрозароссийская пропагандаРеформы в Украине
Место
Украина
Теги
пропагандаНовости РоссииРоссия
Источник
Источник:Facebook Віталія Гайдукевич
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