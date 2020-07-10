Высокосный год несет аномалии и катастрофы? Что говорят ученые и почему о нем вспомнил президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский нынешние трудности в стране связал в том числе с теорией о высокосном годе. Такое высказывание прозвучало 8 июля во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области. Речь шла о пандемии коронавируса и экономической нестабильности в связи со сменой руководства Нацбанка.

Действительно ли высокосный год несет угрозу и опасность для людей – читайте в материале OBOZREVATEL

Почему люди боятся высокосного года

Высокосный год наступает раз на четыре года. В это время продолжительность календарного года в общепринятом григорианском календаре увеличивается на одни сутки в феврале. Название "высокосный год" происходит от латинского bis sextus – "второй шестой".

Многие украинцы уверены, что высокосный год несет неблагоприятную энергию. Мол, тогда падает урожайность, гибнет скот. В такие годы не советуют создавать семьи, беременеть, переезжать и вообще идти на радикальные изменения в жизни, потому что они обязательно должны закончиться неудачей. А немало пользователей соцсетей отмечают различные мировые катаклизмы, которые происходили именно в высокосный год.

OBOZREVATEL собрал небольшую хронологию:

– В 1556 году в Китае произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибло 830 тыс. человек. Он считается самым смертоносным за всю историю человечества. В 1976-м, тоже высокосном, еще одно землетрясение в Китае унесло жизни от 242 до 655 тыс. человек.

– В 1896 году землетрясение и спровоцированное им цунами настигла Японию. Волны достигали высоты в 38 метров, погибло 22 тыс. человек. Эхо цунами слышно было до Гавайских островов.

– В октябре 1948 году еще одно землетрясение практически разрушило туркменскую столицу Ашхабад. Его очаг находился на глубине 18 км, погибло до 110 тыс. человек.

– 10 апреля 1912 затонул крупнейший корабль "Титаник".

– В июле 2000 года под Парижем разбился самый быстрый гражданский самолет Конкорд. Из Лондона в Нью-Йорк он долетал всего лишь за 3 часа, тогда как обычный преодолевает это расстояние почти за 7 часов. В авиакатастрофе погибли 113 человек

– В 2004 году в Украине началась Оранжевая революция, мирные протесты против фальсификации президентских выборов, на которых якобы победил Виктор Янукович.

– В 2008 году мир охватил глобальный экономический кризис, который считают худшим со времен Великой депрессии.

– 2012 год в Украине стал годом укрепления власти тогдашнего президента Виктора Януковича, а в Днепре произошла серия терактов. В течение одного часа десяти минут в городе произошли четыре взрыва бомб.

– 2016 год был громким на террористические акты. От рук террористов страдали в основном жители Европы. Серия терактов тогда произошла в бельгийской столице Брюссель, на парковке в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка, во французском городе Ницца. Ответственность на себя взяла террористическая группировка ИГИЛ.

– В 2020 году мир охватила пандемия коронавируса, природные и стихийные катаклизмы.

Однако, многие другие трагические события случались и в обычные годы. Это и начало двух мировых войн в ХХ веке, и, наконец, аннексия Крыма и война в Донбассе в Украине тоже произошли не в високосный.

Украинский астролог Эфа Форина катаклизмы, катастрофы и аварии в високосные годы связывает со взрывом скоплений энергии вокруг Земли в космосе. Мол, она не помещается в свои рамки, расширяется и подрывает все вокруг себя.

Земля в космосе Газета.ру

"Одни из крупнейших мировых трагедий, такие как гибель Титаника, пандемии – приходятся на високосный год. Вокруг Земли идет определенный сдвиг планет, выбрасывается энергия, которая, вторгаясь в наше земное поле, не помещается в определенные рамки, и, по сути, взрывается. Этот взрыв затрагивает те области земного характера и нашего социума, где тонко. Если напряжение накапливалось годами, оно обязательно взорвется в высокосный. Так, в политической жизни могут быть революции, перевороты, смены власти. Отменить катастрофу невозможно, а вот минимизировать ее последствия реально", – пояснила она в комментарии OBOZREVATEL.

Что о высокосном годе говорят ученые

Часть опрошенных OBOZREVATEL украинских ученых-социологов и историков отказались комментировать теорию о высокосном годе, назвав ее "полной ерундой". А президенту, по их словам, списывать проблемы на нее – не к лицу.

"Это классические предрассудки, которые есть у всех людей. Понедельник, 13-е, и высокосный год один из них. Почему люди его так боятся, я, честно говоря, не знаю. Есть какие-то объяснения в народном мировосприятии, которые с реальностью не имеют ничего общего, кроме того, что у них верят. В социологии есть такая формула Томаса: во что люди верят – то становится фактом. Президенту не стоит делать подобных заявлений (имеется в виду, что нынешние проблемы в Украине связаны в том числе с высокосным годом. – Ред.), потому что это порождает фатализм. Мол, а что мы можем сделать? Высокосный год. Образованный человек должен говорить, что год плохой потому, что мы что-то неправильно делали", – пояснил украинский социолог Евгений Головаха.

Теорию о высокосном годе опровергают также синоптики, психологи и церковь. Мол, все проблемы у людей начинаются от них. В частности, природные стихии возникают из-за их вторжения в природу и ее загрязнения. Эпидемиологи добавляют, что пандемия коронавируса тоже была спровоцирована людьми из-за того, что они начали занимать природные ореолы, где живет огромное количество самых разнообразных вирусов.