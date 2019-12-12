Новый 2020 год – год високосный. По поверьям, такие годы бывают очень непростыми, изобилующими различными потрясениями и стихийными бедствиями.

Это связано с давним поверьем о крестьянине Косьяне, который отказал в помощи другому крестьянину, когда у того застряла телега. Поэтому Господь сказал, что теперь Касьяна будут вспоминать недобрым словом раз в 4 года. Вот и повелось с тех пор високосному году приписывать неприятные события. В високосный год не рекомендуется справлять свадьбы, покупать недвижимость, совершать крупные сделки, начинать новые дела.

Но, я хочу всех успокоить. Во-первых, наша жизнь уже подчиняется другим ценностям и правилам, и то, что было страшно в давние времена, сейчас воспринимается как обычное дело. Никого уже особо не волнует, как и с кем заключаются браки, многие не покупают, а арендуют недвижимость, и это связано в большей степени с миграцией населения, что в давние времена считалось не очень благоприятным, так как приветствовалась оседлость на насиженных местах.

Високосный 2020 год

Но я бы все-таки рекомендовала прислушиваться к себе и иметь здравый взгляд на народные приметы. Каждый из нас индивидуален. Поэтому понять, как для вас пройдет и чем обернется 2020 год, можно только сделав индивидуальный расчет, основанный на вашей дате и месте рождения. Сохранить спокойствие в своем собственном мире – семье - можно благодаря защите, которую помогут обрести некоторые новогодние приметы.

Первая примета, которой стараются следовать обязательно – не распространяться о своих планах и мыслях на будущее. Важно сосредоточиться, тщательно обдумывая каждый шаг и решение.

Обезопасить родных от ссор, живущих в одном доме можно, опутав ножки стола, за которым соберется семья, веревкой.

Во второй половине дня 31 декабря и до вечера 1 января нельзя ругаться, гневаться и кричать, чтобы не спугнуть удачу.

Перед Новым годом обязательно помогите нуждающемуся человеку, подарите что-нибудь из одежды, еду и немного денег – это гарантирует вам достаток в 2020 году.

Незадолго до полуночи нужно открыть окно в комнате, где собрались гости, чтобы выпустить Старый Год. А после того как часы пробьют 12 раз – открыть дверь, чтобы впустить Новый 2020 год.

Кому в бокал попал кусочек пробки от шампанского или вина, того в Новом году ждут перемены в личной жизни: одинокие встретят в наступающем году свою любовь, а женатые получат известие о появлении ребенка. Для того чтобы отвести от себя неблагоприятные ситуации, 31 декабря прочтите обережную молитву:

Едет конный, едет пеший, а мне год успешный.

Облачу себя в свят одежду, святым крестом крещусь,

Со старым годом прощусь, с високосным встречаюсь,

В свет одежды облачаюсь.

Ключ, замок, язык.

Аминь. Аминь. Аминь.

Я желаю всем благополучия, здоровья и счастья в Новом году!

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