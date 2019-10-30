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30 октября • обновлено в 11:33
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/ Общество

"Висит одинокая скрепа": в сети показали новые фото Крымского моста

1.3т Читать материал на украинском

В сети показали свежие фото Крымского моста, соединяющего оккупированный Россией Крым с Краснодарским краем РФ. Символ "гордости и величия Путина" все так же пустует.

Новые снимки незаконной переправы, без каких либо признаков движения на ней, опубликовал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Висит одинокая скрепа", — иронично подчеркнул автор поста.

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Пустой Крымский мост

Пустой Крымский мост

RoksolanaToday&Крым

Пустой Крымский мост

Пустой Крымский мост

RoksolanaToday&Крым

Отметим, что такая картина стала уже привычной для Крымского моста. В сети постоянно появляются новые фото и видео, свидетельствующие о том, что никакой транспортной загруженности на нем не наблюдается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мост Новости Крыма
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
По состоянию на 28 октября в Крым приехало более 6 миллионов 870 тысяч гостей и это абсолютный рекорд с 1992 года!!!!! Пам-парабам-пам-пам!!! С Украины в Крым в этом году уже приехало более 1 миллиона 35 тысяч граждан. За весь прошлый год Крым посетил 6 миллионов 800 тысяч человек. ___________________________________________________________ ПОЗДРАВЛЯЮ КРЫМЧАН С РЕКОРДОМ !!!
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза о каком мосте речь идет его нельзя построить ))))
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Я вижу на фото утренний Крымский мост, а не какую то скрепку! Опять обосс сам не понимает что пишет.
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