"Висит одинокая скрепа": в сети показали новые фото Крымского моста

В сети показали свежие фото Крымского моста, соединяющего оккупированный Россией Крым с Краснодарским краем РФ. Символ "гордости и величия Путина" все так же пустует.

Новые снимки незаконной переправы, без каких либо признаков движения на ней, опубликовал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Висит одинокая скрепа", — иронично подчеркнул автор поста.

Пустой Крымский мост RoksolanaToday&Крым

Пустой Крымский мост RoksolanaToday&Крым

Отметим, что такая картина стала уже привычной для Крымского моста. В сети постоянно появляются новые фото и видео, свидетельствующие о том, что никакой транспортной загруженности на нем не наблюдается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Позже в РФ заявили о перенесении запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту с декабря 2019-го на июнь 2020 года. По словам экспертов, в сентябре там обвалился тоннель со стороны Керчи, что сделало запуск поездов невозможным.

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