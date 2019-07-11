"Вишневые косточки не люстрируешь": Супрун потроллила едкое заявление Зеленского

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому на призыв люстрировать многих чиновников, потроллив его тезис о "вишневых косточках".

Так, глава государства заявил, что Украине не нужны министры, которые "говорят о вреде вишневых косточек". Супрун отреагировала в Facebook.

"Всем известно об "опасности" косточек. Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения. И хотя наши тексты довольно объемные, получается, что их же дочитывают до конца даже в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить", – написала она.

Ульяна Супрун РБК-Украина

Владимир Зеленский Газета.Ру

Так, Супрун рассказала, что плюсы от потребления упомянутых ягод можно связать с пользой медицинской реформы в Украине.

"Антоцианы – вещества, окрашивающие вишню, имеют противоопухолевые свойства и сдерживают развитие рака прямой кишки", – написала она, отметив, что именно изменения в медицине позволили закупать больше необходимых препаратов для онкобольных украинцев.

"Вишни снижают уровень липопротеинов низкой плотности – переносчиков холестерина, известных как "плохой холестерин". Именно с этим показателем связан риск сердечно-сосудистых болезней", – продолжила Супрун.

Чиновница тут же подчеркнула, что Министерство здравоохранения Украины вместе с правительством продолжает развивать сеть кардиоцентров. Сейчас, по ее словам, во всеукраинской сети уже 41 кардиоцентр, планируется открытие еще 25.

Вишни gastronom.ru

"Лучше вишни, чем конфеты. Они не вызывают колебаний уровня глюкозы в крови и не представляют угрозы для развития инсулинорезистентности и развития диабета 2-го типа. Если все же человек имеет диабет, он имеет право получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой в рамках правительственной программы "Доступные лекарства", – отметила и. о. министра.

"В вишнях высокий уровень антиоксидантов. Их стоит употреблять для предотвращения болезни Альцгеймера, диабета и рака", – рассказала Супрун.

Она отметила, что 27, 8 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами, среди них и люди с хроническими болезнями. "Это значит, что их здоровье под постоянным наблюдением. И в случае необходимости, они могут получить качественную и квалифицированную совет или помощь", – подчеркнула Супрун.

"Хотя, конечно, нужно помнить о косточки. Ведь бывает так, что что-то очень мелкое может вызвать огромные проблемы. Особенно это касается вредных привычек или неосведомленности о собственном здоровье или здравоохранение в масштабах страны. Не выбрасывайте вишневые косточки на обочину отремонтированных дорог. И не дайте чему-то такому мелкому "угробить" ваше здоровье", – сыронизировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года.

Президент также возмутился, что Украине не нужны министры, которые "угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек".

Президенту ответил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram