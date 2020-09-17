Вирусолог сказал, как долго переболевший COVID-19 опасен для окружающих

Инфицированный коронавирусом может заразить другого человека в течение трех-четырех недель с начала заболевания.

Об этом в интервью "Известиям" рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

"Как правило, риск инфицирования другого человека длится три-четыре недели после начала заболевания. Эта длительность принята за основу проведения противоэпидемических мер", – пояснил он.

По словам медика, риск заражения коронавирусом от уже переболевшего человека сохраняется на протяжении 90 дней с момента его выздоровления в совсем редких случаях.

"Но люди, которые перенесли COVID-19, должны по-прежнему придерживаться тех же правил, что и все остальные, потому что наверняка неизвестно, как себя поведет иммунитет", – подчеркнул вирусолог.

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