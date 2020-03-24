Украина находится на самом начале эпидемии, так что спад заболеваний COVID-19 можно ждать еще не скоро.

Таким мнением поделилась вирусолог и доктор наук Алла Мироненко в интервью "Новому времени". По её словам, эпидемия только начала развиваться. Но когда в Украину начали массово возвращать заробитчан, вирус получил больше возможностей для заражения.

"Пока что у нас все довольно спокойно. Ну, когда стали возвращаться наши гастарбайтеры, занос в страну все равно пошел. Но люди так или иначе ездят, общаются. Сейчас это прекращено по максимуму, но это же ненормальный жизненный процесс. Поэтому вопрос времени, когда и как будет развиваться эпидемия", - сказала вирусолог.

Алла Мироненко Новое Время

Она отмечает, что прежде чем начнется спад, нужно пережить пик заболевания, а он пока не достигнут. Так что и завершение эпидемии можно ждать не скоро.

"Сейчас я бы сказала: мы находимся на самом начале подъема заболеваемости. А любая эпидемия имеет закономерность. Есть начало, есть подъем, потом пик, а потом спад. То есть вот до спада нам еще далеко", - подытожила Мироненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что пандемия коронавируса пойдет на спад, когда переболеют 30% граждан.

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