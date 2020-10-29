В Украине нужно запретить все массовые мероприятия и закрыть школы, – вирусолог

В ситуации стремительного распространения коронавируса в Украине следует ввести запрет на все массовые мероприятия, желательно также закрыть метро и остановить общественный транспорт.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL озвучила эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан. "С эпидемиологической точки зрения сейчас назрела ситуация, когда надо проводить какие-то изоляционные, разграничительные мероприятия – запрет на все массовые мероприятия, однозначно школы отправить на карантин", – сказала она.

"Насколько жестко, стоит ли сразу закрывать метро, останавливать общественный транспорт – не могу сказать. Конечно, было бы хорошо на все это повлиять, но мы понимаем, что бизнес есть бизнес, работа есть работа, и мы не знаем, насколько это будет выполнимо", – заметила медик.

Врач обратила внимание на две проблемы – отсутствие ответственности за нарушение режима карантина и самоизоляции и отсутствие кадрового потенциала, который мог бы определять контактных и наблюдать за ними.

Говоря о первой проблеме, Доан подчеркнула, что работодатели увидели, что никакого наказания за нарушение карантина нет, и вряд ли будут закрывать свои предприятия и организации на жесткий карантин, даже если он будет введен.

Что касается работы с контактными, то для этого просто не хватает медиков. "Эти функции возложены на семейных врачей, но они занимаются семейными очагами. Если речь идет о контактных для работающих людей, то каждый случай требует расследования. Но сейчас такое количество случаев, что этого сделать на уровне страны физически невозможно", – пояснила врач.

Как писал OBOZREVATEL, Украина оказалась на 22 месте по заболеваемости коронавирусом в мире. Кабинет министров Украины на заседании 28 октября продлил действие режима чрезвычайной ситуации до конца 2020 года.