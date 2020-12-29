Вирусолог предположил, что эффект вакцины от COVID-19 может сохраняться годами

Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 может защищать человека от заражения в течение нескольких лет, наличие антител к возбудителю делает риск повторного заражения совсем незначительным.

Об этом заявил американский вирусолог, профессор по исследованию вакцин в школе "Икан" медицинского центра "Маунт-Синай" Флориан Краммер, пишет ORF. В то же время он подчеркнул, что наверняка это еще не известно.

В интервью речь шла о вакцине Pfizer/Biontech, которую сейчас используют для прививки против коронавируса во многих странах ЕС.

"...мы еще точно не знаем. Но учитывая ответ антител, который можно видеть сейчас, и данных, имеющихся на сегодня, то есть более чем за четыре месяца, я предполагаю, что обеспеченная за счет вакцинации защита продлится несколько лет", – сказал он.

По мнению ученого, сейчас можно говорить о том, что иммунитет у людей, переболевших COVID-19, продолжается несколько месяцев. Однако есть два исследования, показавшие, что человек с антителами к вирусу имеет очень низкий риск снова заболеть, хотя он и не равен нулю, отметил Краммер.

"Ответ антител сначала несколько снижается, а затем начинает стабилизироваться между пятым и седьмым месяцем. И вполне возможно, что эти антитела затем остаются на годы. Что-то похожее я ожидаю и от вакцинации", – уточнил он.

С воскресенья, 27 декабря, в ЕС начали массово делать прививки против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Это единственный препарат, одобренный для использования регулирующими органами Европейского Союза.

Добровольная и бесплатная вакцинация стартовала пока среди людей из групп риска во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других.

В то же время Европол предостерег от опасности мошенничества с вакциной против COVID-19, объявления о "продаже" которой уже появились в сети.

По информации израильского медика, сотрудника Первого медицинского центра Тель-Авива Романа Гольдмана, легкие побочные эффекты от этой вакцины возможны, но они неопасны.

Препарат, по мнению некоторых экспертов, может быть неэффективным против нового штамма COVID-19, обнаруженного в Великобритании.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что у тех, кто переболел и наверняка у вакцинированных, от коронавирусной болезни может выработаться длительный клеточный иммунитет против вируса SARS-CoV-2.

Такой вывод содержится в исследовании иммунологов Университета Монаша в Австралии. Защита человека от COVID-19 после прививки может длиться до восьми месяцев, считают они.