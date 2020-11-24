Смертей будет больше, чем от COVID-19? Блиц-интервью с известным вирусологом

Ситуацию с эпидемией коронавируса в Украине можно спасти, если все люди начнут носить маски в помещениях и ограничат свой круг общения. Лишь в таком случае можно было бы обойтись без жестких карантинных мер.

А вследствие того, что больницы ориентированы на прием инфицированных коронавирусом, пациенты с другими болезнями оказались в сложной ситуации.

Подробнее читайте в блиц-интервью OBOZREVATEL с вирусологом, доктором медицинских наук Аллой Мироненко.

– По вашему мнению, какие меры следует принимать в ситуации, сложившейся в Украине с коронавирусом?

– Надо, чтобы люди носили маски. Везде. На улице неуместно, но в помещении и там, где они общаются, не зная с кем, или даже зная; если у них школьник ходит в школу или ребенок в детский сад – чтобы в таких случаях тоже надевали маску. Чтобы не ходили по соседям.

– А как это обеспечить на практике? Вы видите, что люди совершенно пренебрегают правилами.

– Надо, чтобы они это поняли.

Маски надо носить всем и везде, подчеркнула врач.

– А как же быть с общественным транспортом?

– В транспорте люди не заражаются, если они все в масках. Заражаются при тесном и длительном контакте с инфицированным человеком без маски.

Люди не проводят в транспорте много времени без маски, как они это делают, например, дома.

– В чем, по вашему мнению, сегодня заключается главная опасность в ситуации с COVID -19?

– Было более полугода, чтобы подготовиться. Готовились-готовились, а теперь, я смотрю, что от коронавируса, видимо, будет меньше потерь, чем от других болезней, которые сейчас просто заброшены.

Люди не могут сделать какие-то оперативные вещи – то хирургов нет, то у них какой-то не тот график, то вообще надо неизвестно куда ехать. Я уже не говорю о кардиологической патологии, которая очень критична. Или, например, онкологическая.

А все эти вещи с суицидами? Говорят, что вирус влияет на мозг. Не вирус влияет, а страхи человеческие влияют, особенно на слабых. Они думают, что умрут, то, мол, пусть уж лучше так.

Когда человеку тяжело дышать, когда не хватает кислорода, это большие страдания. У человека возникает ощущение, что он задыхается.

– И что тут можно сделать?

– Во-первых, не надо нагнетать. Во-вторых, надо, чтобы человек оценивала свое состояние и как можно быстрее обращался к врачу, чтобы он готов был дома сделать то, что можно сделать.

Кроме того, когда в семье кто-то заболеет, надо надевать маску и защищаться, чтобы все не слегли, потому что кто-то же должен заботиться о больном, даже если он дома.

Это надо пережить.

"Заражаются при тесном и длительном контакте с инфицированным человеком без маски".

– Сейчас возник ажиотаж с кислородными концентраторами. В каких случаях они нужны? Нужны ли в больницах, если там койки оборудованы кислородом?

– В больницах, где лежат такие больные, конечно, нужны. Надо знать, какая сатурация, то есть насыщение кислородом крови. Если 92%, то еще не нужно, но если уже меньше, надо помогать. Поэтому нужен концентрированный кислород.

– И напоследок о витаминах. Сейчас в аптеках стал дефицитом витамин С. Действительно ли он так важен для поддержания иммунитета?

– Лучше их принимать, чем не принимать. Витамин С, витамин D, обязательно.

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