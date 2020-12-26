Инфекционист: новый COVID-мутант уже в Украине, вакцину нужно доработать. Блиц-интервью

Врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров, который заявил, что зафиксировал первого пациента в Украине с новым штаммом коронавируса, объяснил, чем этот мутант отличается от привычного COVID-19.

Медик также поделился своими прогнозами относительно развития эпидемии в Украине. По его оценкам, в ближайшее время сообщение о больных новым штаммом коронавируса появятся во всех без исключения странах Европы. Об этом он рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV.

– У вас уже есть пациент, больной этим новым штаммом коронавируса, или я ошибаюсь?

– Нет, вы не ошибаетесь. Это пациент молодого возраста, 24-летний. Он обратился с легкими симптомами коронавирусной инфекции, его форма была диагностирована как легкая. Лихорадки не было, не было никаких проблем. Мужчина практически не принимал лечения, его лечили исключительно симптоматично.

Однако он заробитчанин, постоянно проживающий в Чешской Республике. В Закарпатье приезжает домой на непродолжительный период времени. И обратился ко мне как к своему семейному врачу.

Я видел, что были признаки коронавирусной инфекции, мы сделали ПЦР-тестирование. Пациент получил отрицательный результат и уехал назад на работу в Чехию.

После этого мы получили информацию о том, что у него было подозрение на новый штамм коронавирусной инфекции, и он был взят на мониторинг в Чешской Республике. После этого мужчина проинформировал меня, что его начали расспрашивать санитарные органы этой страны, откуда он вернулся и так далее.

Поэтому я бы хотел сказать, что, как бы мы сейчас ни ограничивали передвижение граждан, к сожалению, вирус вышел из-под контроля абсолютно во всех странах, особенно в таких пограничных регионах, как Ужгород, Закарпатье, Львовщина.

К сожалению, миграция населения очень активна.

– Та информация, которой мы располагаем – новый штамм, кроме Великобритании, обнаружен в Нидерландах, Дании, Австралии. То есть, в ближайшее время о нем официально заявят и власти Чехии, и, наверное, власть Украины?

– Я думаю, что в ближайшее время вы увидите целый ряд заявлений абсолютно всех европейских стран, потому что там границ нет, движение населения происходит очень активно.

Как по мне, это не сенсационная новость. Скорее всего, это будет так же, как было в период регистрации первых случаев коронавирусной инфекции.

Новый штамм коронавируса уже в Украине, сказал врач.

– Для протокола, как говорится. Вполне вероятно, что через этого пациента новый штамм мог попасть в Украину?

– Однозначно он в Украине уже есть, хотя мы не имеем фактажа, не имеем возможности генетического анализа этих вирусов. Таких мощностей нет повсюду, чтобы их диагностировать.

Он будет просто называться, например, Sars-COV-3, и не более того. Его генетическая мутация будет происходить очень активно и быстро. Особенно эту ситуацию усложняет эпидемический рост ОРВИ и гриппа, которые, к сожалению, играют плохую роль для всех эпидемиологов и инфекционистов Украины.

– Известно, что новый штамм передается легче, но насколько труднее им болеть? Можем ли мы его в целом определить? Вы говорили о ПЦР-тесте, который был отрицательным.

– Тестирование в Украине диагностирует просто наличие или отсутствие РНК – плюс или минус. Нам, как врачам, этого достаточно, чтобы установить диагноз.

Что касается генетической детерминанты – мы можем его генетически секвенировать. Но этого на потоке мы не делаем, это довольно дорого. Просто со временем появятся новые тест-системы, и мы так же будем иметь эту информацию.

Что касается клинической картины, то здесь все очень просто: она практически ничем не отличается. Единственное, что люди из групп риска – с ожирением, сахарным диабетом, с гипертонической болезнью, онкобольные, ослабленные и пожилые люди – действительно будут болеть немного тяжелее в связи с тем, что иммунная система совсем не готова к тому, чтобы распознать коронавирусную инфекцию.

Впоследствии в мире изобретут новую вакцину от коронавируса.

– Антитела к предыдущей версии не сохраняются?

– Они сохраняются, но мы должны понимать, что антитела – это как ключ к замку. Если немного изменить замок, то ваш ключ уже не подойдет.

Антитела, возможно, будут иметь какую-то перекрестную эффективность, но в большинстве случаев они будут эффективными только в отношении того конкретного вируса, которым человек переболел.

– Будет ли действовать на этот штамм вакцина, которую сейчас всячески внедряют?

– Ответ краткий: я не очень оптимистичен относительно той вакцины, которая сейчас применяется. Скорее всего, через год мы получим абсолютно потенциально другую вакцину, которая будет доработана.

Вы понимаете, что очень короткий период времени прошел. Все страны будут анализировать поствакцинальный период и будут ее "апгрейдить", будут делать так, чтобы она была эффективной. Поэтому, скорее всего, через полгода-год будет разработана еще одна вакцина, которая будет более новой и более современной.

– Судя по тому, что мы получили новый штамм, более агрессивный, можем ли мы говорить о том, что следующий год принесет несколько других штаммов, против которых не будет вакцины? Или вирус самоизолируется посредством этих мутаций?

– Есть две новости: одна хорошая, одна – не слишком. Плохая новость – это то, что весь 2021 год нам придется бороться с социально-экономическими, медицинскими, эпидемиологическими последствиями коронавируса. Придется активнее заниматься своим здоровьем, беречь себя и соблюдать все средства безопасности, которые мы уже все дружно научились делать.

Хорошая новость – это то, что с прививочной кампанией напряженность в обществе будет спадать. В тех странах, где вакцинация будет хорошего охвата, скорее всего, значительно уменьшится количество заболеваний.

Таким образом, с 2022 года у нас жизнь потихоньку будет возвращаться в свой привычный режим.