Вирус гонконгского гриппа: как "железный занавес" спас СССР от пандемии

Говоря о пандемии коронавируса (COVID-19), от которой мир страдает уже почти восемь месяцев, ситуацию часто сравнивают с "испанкой", охватившей планету в начале ХХ столетия. Хотя есть и более близкий пример, о котором знают немногие, – смертоносная пандемия гонконгского гриппа.

По названию понятно, где впервые обнаружили вирус. Вспыхнув в 1968 году, он бушевал в мире почти три года и унес, по разным подсчетам, от одного до четырех миллионов жизней. При этом напасть обошла некоторые страны и в их числе СССР. OBOZREVATEL рассказывает о том, что оградило советских граждан от заболевания.

Путь распространения вируса

Традиционно, новая эпидемия зародилась на территории Китая. Первой официальной жертвой гриппа стала торговка из гонконгского района Монгкок, продававшая жаренных в масле крабов на лотке уличного киоска. Симптомы недуга у нее начались 13 июля 1968 года: это было легкое покашливание, но через два дня поднялась температура под сорок градусов, а спустя неделю женщина умерла.

Гонконгский грипп унес примерно 1-4 млн жизней во всем мире

Через месяц в больницах города уже не было свободных коек – количество заболевших превысило 500 тысяч. Эксперты с Лондонского вирусного центра "присвоили" вирусу штамм H3N2 гриппа A, ранее неизвестный науке. По некоторым данным, эта мутация появилась среди домашнего скота, наиболее вероятно, свиней, но в те годы определить это точно не было возможно.

Смертность от гонконгского гриппа была сравнительно низкой – не больше 0,5%. Однако это компенсировалось невероятной заразностью инфекции. Новый грипп передавался не только воздушно-капельным путем, заразиться можно было и лишь слегка коснувшись человека – инфекция передавалась даже через пот.

Проявлялся вирус в основном за 4-5 дней, но иногда жил в организме без симптомов две недели. Основными признаками были сухой изнуряющий кашель, иногда с выделением крови, и высокая температура с первого дня болезни. Как и сегодня, наибольшей опасности подвергались пожилые люди старше 65-ти и те, кто страдал хроническими заболеваниями. При этом осложнения гонконгского гриппа были многочисленными и очень тяжелыми.

Вирус штамма H3N2 гриппа A распространился по миру из Гонконга

Так, уже к концу лета эпидемия в полную силу разгулялась в Сингапуре, Малайзии, на Филиппинах, Тайване и во Вьетнаме. Последний, на территории которого тогда шла война, стал "мостом" для инфекции в США. В сентябре новый грипп достиг не только западных штатов Америки, но и Индии, Ирана, Таиланда, Японии, севера Австралии. В этом же месяце грипп появился в Европе, а к началу 1969 года заболевание приняло форму пандемии, захватив уже и Африку, Южную Америку.

Как пострадали страны мира

Гонконгский грипп является третьей пандемией гриппа в XX веке, причем классифицируется как пандемия средней степени тяжести.

Избежать массовых жертв во время нее удалось дисциплинированной Япония – там заранее ввели карантин, масочный режим и дезинфекцию рук. Не так много человек умерло и в самом Гонконге, хотя никаких карантинных ограничений там не вводили: отмечается, что отлично сработали врачи, включая и раннюю разработку вакцины уже в декабре 1968-го. Почти нет статистики о заболеваемости во всем Китае. Вирусологи предполагают, что жертв гонконгского гриппа там было много, однако подсчитать их невозможно – ведь при Мао Цзэдуне КНР являлась полностью закрытой страной и не предоставляла миру никаких медицинских показателей.

Некоторые страны, в том числе СССР, гонконгский грипп задел меньше всего

Тогда как Европа очень сильно пострадала от нового заболевания. В декабре 1968 года в некоторых густонаселенных районах Франции им переболела половина населения. В других странах Европы из-за гриппа пришлось остановить часть фабрик – на производствах просто некому было работать. При этом больше всего досталось Германии – в ФРГ и ГДР в первые месяцы пандемии умерло более 60 тысяч человек. Некоторые источники утверждают, что морги разделенной страны тогда не справлялись с нагрузкой и, например, в Западном Берлине для хранения тел прибегли к использованию недостроенных тоннелей и станций метрополитена.

В СССР ввели массовую вакцинацию от гриппа, в частности, гонконгского

СССР помог "железный занавес"

Как ни странно, но Советский Союз избежал участи других стран Европы и Азии, причем помогло ему, можно сказать, несчастье. Граждан от гонконгского гриппа спас тот самый "железный занавес". Вирус разнесся по миру в кратчайшие сроки при помощи пассажирских и военных самолетов, а СССР был закрытой страной – пассажирооборот с другими был так мал, что о пандемии речь не шла.

Советским властям не пришлось вводить строгие карантинные ограничения. Но эпидемиологические меры рекомендовалось соблюдать тем, кто мог контактировать с иностранцами. В этот список попали сотрудники международных аэровокзалов, гостиниц "Интурист", магазинов, где отоваривались за валютные чеки, и столичных ресторанов. Например, все, кто контактировал с гостями из-за рубежа, должны были находиться рядом с ними в марлевых многослойных медицинских масках, а также тщательно мыть руки с мылом.

Официантки в ресторане гостиницы "Националь" в Москве носят марлевые маски в качестве меры предосторожности против гонконгского гриппа, 17 января 1969 года

Так, H3N2 попал в СССР не сразу и не массово, а в самом конце пандемии во всем остальном мире, когда он уже достаточно ослабел и не наносил особого вреда. Есть мнение, что данные о заболеваемости советские власти, как и многое другое, просто скрывали. Однако в 1971 году газета "Известия" признала две волны гонконгского гриппа, прокатившиеся по Союзу в 1968 и 1970 годах, и подготовку советских врачей к третьей. Тогда вирусологи заявили, что вирус в СССР распространился поздно, а смертность оказалась на уровне обычного гриппа и эпидемия не стала масштабной. А удалось им решить эту проблему путем разработки вакцины и проведения прививок всем, кто находился в группах риска.

"Массовая профилактика будет осуществляться методом активной иммунизации с помощью живой гриппозной вакцины… Молчать о проблеме было нельзя, отмахиваться – тоже", – говорилось в статье советской газеты.

Пандемию гонконгского гриппа 1968-1971 годов можно считать довольно необычной. Распространившая по миру инфекция не вызывала такой паники, отчасти, из-за отсутствия ежедневных цифр о количестве зараженных. Интернет тогда лишь появился, а СМИ освещали другие проблемы: мир был занят "культурной революцией" в Китае, гражданской войной в Нигерии, отставкой президента Шарля де Голля во Франции и колоссальными потерями американской армии во Вьетнаме. Давно забытая пандемия действительно унесла множество жизней, но некоторые страны усвоили урок: меньше страдают те, где население послушно соблюдает гигиену и меры безопасности.

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