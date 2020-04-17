Уряд прийняв рішення щодо продовження строків виплати державних соціальних допомог громадянам та строків звернення за їх призначенням на період встановлення карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та 30 днів після його скасування.

Це передбачає постанова Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 р. № 264

"Деякі питання надання державної соціальної допомоги". На період карантину, коли передбачені обмеження щодо пересування громадян, посилено їх соціальний захист, забезпечено додаткові соціальні гарантії.

Строк виплат соціальної допомоги продовжується

Строк різного виду виплат соціальної допомоги, яка була призначена раніше, продовжується на період карантину та на один місяць після дати його відміни.

Причому, ця допомога виплачується за повний місяць без звернення особи до відповідних структурних підрозділів, які займаються питаннями соціального захисту населення, та діють при виконкомах місцевих рад чи районних державних адміністраціях.

Які саме види державних соціальних виплат продовжені

Будуть продовжені виплати державної соціальної допомоги на дітей:

- одиноким матерям;

- над якими встановлено опіку чи піклування,

- хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня,

- які отримали тяжку травму;

- які потребують трансплантації органа;

- які потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність,

- батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Зазначу, вид виплати, яку отримують ці діти, носить назву тимчасова державна допомога.

Продовжуватиметься виплата щомісячної грошової допомоги:

- внутрішньо переміщеним особам (ця виплата призначається для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг);

- на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Звертаю увагу, що цю грошову допомогу отримує особа, котра постійно проживає із такою особою з інвалідністю, доглядаючи за нею.

- малозабезпеченим сім’ям

- тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Строк звернення за призначенням допомоги також продовжено

Строк звернення за призначенням державної допомоги продовжується на період карантину та на один місяць після дати його відміни. Йдеться про виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, а також виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Як бути особам, які у період карантину пропустили строк переогляду МСЕК або ЛКК?

У випадках, коли строк переогляду органом МСЕК (медико-соціальної експертизи) або ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) пропущений, виплата не зупиняється до закінчення строку дії карантину таким отримувачам державної соціальної допомоги:

- особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які не мають права на пенсію;

особам з інвалідністю.

Чи буде зроблений перерахунок саме таких виплат для вищезазначених категорій осіб?

Звичайно, що орган соціального захисту населення зробить перерахунок розміру таких виплат. Це відбудеться протягом одного місяця після закінчення карантину на підставі результатів переогляду та поданої заяви отримувачів або їх батьків чи інших законних представників, а також необхідних документів. Такий перерахунок проводиться з першого числа місяця, в якому закінчився строк виплати допомоги, але не раніше, ніж з місяця встановлення карантину.

Яким чином здійснюватиметься стягнення виплати, якщо буде установлено, що її розмір повинен бути меншим, аніж виплачено особі?

У випадку, якщо за результатами проведеного перерахунку буде установлено, що розмір такої допомоги повинен бути меншим, ніж виплачена під час карантину допомога, тоді орган соціального захисту населення стягує надміру виплачені суми допомоги згідно із законом.

Стягнення відбувається у розмірі не більше як 20 відсотків суми виплаченої допомоги. І здійснюється це протягом одного місяця з дати відміни карантину. Аналогічний алгоритм дій буде застосовано і до осіб, право яких на отримання допомоги не буде підтверджено.

Чи отримають доплату ці громадяни, розмір отриманої допомоги яких був меншим, аніж повинен бути фактично?

У разі, якщо розмір отриманої допомоги був меншим, тоді орган соціального захисту населення проводить доплату у розмірі різниці між перерахованим та виплаченим розміром допомоги.

Як комунікувати громадянам із органом соціального захисту?

Важливе нововведення – відтепер заява та документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю можуть бути надіслані поштою.

Окрім цього, вищезазначені отримувачі державної соціальної допомоги повинні інформувати орган соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливають на визначення права та розміру допомоги. Це може здійснюватися за допомогою телефонного зв’язку, шляхом надсилання письмового звернення поштою, а також звернення на електронну пошту органу соціального захисту населення.

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– за безкоштовним телефоном системи БПД 0 800-213-103

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