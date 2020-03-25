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25 марта • обновлено в 22:22
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

VIP-палаты для власти: они совсем охренели?

12.2т

Новость о том, что власть хочет себе отдельные палаты во время эпидемии коронавируса, меня не удивила. Я ведь читал Оруэлла и помню, что "Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие". И даже список требований к условиям содержания в больницах для властьимущих меня не удивил. Это ведь реальная жизнь, а не сериал про Голобородька, и о себе они позаботятся по максимуму.

Кстати, среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

В общем все предсказуемо. Но так и не получены ответы на два вопроса:

1. Они совсем охренели?

2. Анал все еще табу?

Подробности тут.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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Франко Иван
Франко Иван
А не боятся они , что из этих плат их вынесут.....?
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