Новость о том, что власть хочет себе отдельные палаты во время эпидемии коронавируса, меня не удивила. Я ведь читал Оруэлла и помню, что "Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие". И даже список требований к условиям содержания в больницах для властьимущих меня не удивил. Это ведь реальная жизнь, а не сериал про Голобородька, и о себе они позаботятся по максимуму.

Кстати, среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

В общем все предсказуемо. Но так и не получены ответы на два вопроса:

1. Они совсем охренели?

2. Анал все еще табу?

Подробности тут.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!