В оккупированном Россией Крыму на пляже засняли дикого кабана, который бегал по берегу.

Фото животного опубликовали в паблике Twitter города Гурзуф, где и был замечен зверь.

"Сезон продолжается", – подписаны фото с кабаном.

Кабан на пляже в Крыму Twitter

Кабан на пляже в Крыму Twitter

Кабан на пляже в Крыму Twitter

В сети под постом шутили, что перед ними открылся "истинный лик" туриста из России.

"VIP-клиенты к ватанам подкатили", "Руссо-туристо", "Вот это лаптевик забухал, не брился даже", "Открылось истинное лицо", "Россиянин отдыхает", – смеялись в комментариях.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попали показательные фото из аннексированного Россией Крыма с пустующими пляжами в разгар "бархатного сезона".

Ранее в сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму. Вода выглядит очень грязной, море похоже на болото.

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