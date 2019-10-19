В оккупированном Россией Крыму на пляже засняли дикого кабана, который бегал по берегу.
Фото животного опубликовали в паблике Twitter города Гурзуф, где и был замечен зверь.
"Сезон продолжается", – подписаны фото с кабаном.
Кабан на пляже в Крыму
Кабан на пляже в Крыму
Кабан на пляже в Крыму
В сети под постом шутили, что перед ними открылся "истинный лик" туриста из России.
"VIP-клиенты к ватанам подкатили", "Руссо-туристо", "Вот это лаптевик забухал, не брился даже", "Открылось истинное лицо", "Россиянин отдыхает", – смеялись в комментариях.
Скриншот
#крым #гурзуф Сезон продолжается.... pic.twitter.com/3D6BW8pfDt— ГУРЗУФ : GURZUF (@Gurzzuf) October 16, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попали показательные фото из аннексированного Россией Крыма с пустующими пляжами в разгар "бархатного сезона".
Ранее в сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму. Вода выглядит очень грязной, море похоже на болото.
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