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19 октября • обновлено в 07:30
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"VIP-клиенты подкатили": в Крыму на пляже заметили диких "туристов". Фото

1.9т Читать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму на пляже засняли дикого кабана, который бегал по берегу.

Фото животного опубликовали в паблике Twitter города Гурзуф, где и был замечен зверь.

"Сезон продолжается", – подписаны фото с кабаном.

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Кабан на пляже в Крыму

Кабан на пляже в Крыму

Twitter

Кабан на пляже в Крыму

Кабан на пляже в Крыму

Twitter

Кабан на пляже в Крыму

Кабан на пляже в Крыму

Twitter

В сети под постом шутили, что перед ними открылся "истинный лик" туриста из России.

"VIP-клиенты к ватанам подкатили", "Руссо-туристо", "Вот это лаптевик забухал, не брился даже", "Открылось истинное лицо", "Россиянин отдыхает", – смеялись в комментариях.

"VIP-клиенты подкатили": в Крыму на пляже заметили диких "туристов". Фото

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попали показательные фото из аннексированного Россией Крыма с пустующими пляжами в разгар "бархатного сезона".

Ранее в сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму. Вода выглядит очень грязной, море похоже на болото.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым животные
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Приключения свинома в российском Крыму, судя по теням, видео и фото сделаны в 6 утра,кого вы хотите наипать насчет пустынных пляжей?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы )во что вы превратились)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Это ж ...украинец приехал в ..Крым))))))))))))))))))))))))))))
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