Винят Украину: в оккупированной Евпатории произошло масштабное ЧП

Оккупированная Россией Евпатория (Крым) оказалась без воды, электричества и интернета. Местные жители во всех бедах стандартно обвиняют Украину.

Информация о масштабном ЧП в городе и реакции крымчан появились в Twitter-аккаунте "КРЫМский бандеровец".

"Здесь все украинское. Саботажники сидят и во власти, и в гупах. Они спецом все так делают. На словах только они патриоты, а в душе – то предатели", – отреагировал пророссийски настроенный крымчанин Даниил Стволин.

В Евпатории произошло ЧП – винят Украину

В то же время есть крымчане, которые сообщают, что виновата российская власть.

"Как Володя говорит: "Ми на пороге прорыва". Надеюсь, скоро прорвет и нынешнюю власть смоет бесследно", "Готовим вопросы Путину на следующий год", – комментируют пользователи.

Крым. Оккупированная россией Евпатория как-то особенно запроцветала - без света, воды и интернета. Хорошо, что есть Даниил Стволин, который знает причину всех бед города и Крыма в целом pic.twitter.com/hW3vwK4kZ4 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 23 июня 2019 г.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Симферополе во время проливного дождя затопило здание собора ПЦУ. Также россияне заявили, что не хотят платить за Крым – Россия в результате санкций потеряла после аннексии Крыма около $150 млрд, при этом ежегодно на содержание полуострова тратят 140-150 млрд рублей.

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