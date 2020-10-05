ДТП с полицейским в Броварах: близкие рассказали о погибшей и пострадавшей

В смертельном ДТП в Броварах под Киевом погибла 43-летняя Надежда Чамара, также серьезно травмирована ее 22-летняя дочь Марина.

Об этом OBOZREVATEL рассказала кума семьи Александра, уточнив, что женщина работала продавцом в магазине.

"Они вышли на базар за продуктами, купили хлеба. И возвращались домой. Шли по переходу. Им оставалось два шага до тротуара, когда этот водитель вылетел на них. Все автомобили остановились и пропускали пешеходов, а этот летел со скоростью больше 100 километров! У него нет даже тормозного пути", – поделилась она.

В аварии серьезно пострадала 22-летняя студентка Марина Чамара, ее мама погибла Facebook Марины Чамары

Надежда погибла на месте. По словам Александры, удар был такой силы, что ее подкинуло в воздух. Водитель не остановился и помчался дальше. Рядом оказалась патрульная машина полиции и его задержали до приезда следственной группы из ГБР.

За рулем был полицейский в состоянии алкогольного опьянения. По неподтвержденным пока данным, он может быть сыном сотрудницы Броварского городского совета.

За рулем автомобиля был пьяный полицейский Портал Бровары

Александра говорит, что в больнице водитель ходил с улыбкой на лице. "Такое впечатление, что он не понимает, что натворил", – восклицает женщина.

Пострадавшую девушку будут лечить в Киеве, у нее серьезно повреждены кости таза, предстоят операции. Марина учится в вузе, получает второе образование, по первому она юрист.

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