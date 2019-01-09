''Виноваты б*ндерлоги'': в Крыму нашли предателя под носом у Путина

Жители оккупированного Крыма, которые придерживаются пропутинских взглядов, взбунтовались против "б*ндерлогов", якобы засевших в российском правительстве.

Речь идет о высказывании местной жительницы Галины Барахтенко о спикере Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. Ее комментарий показала в Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым".

"Какой полезный закон для жителей Российской Федерации может принять уроженка Западной Украины (б*андерлоги)", – написала она в сети.

Галина Барахтенко twitter.com/KrimRt

Пользователи бурно отреагировали на это высказывание. "Написала бы уж сразу Путину, раскрыла бы ему глаза", – посоветовали ей.

Блогер "Крымский бандеровец" также прокомментировал ситуацию. "Ватники нашли причину своих бед – это "б*ндерлоги", засевшие в российском правительстве. Некоторые просто констатируют деградацию и откат "на 100 лет назад", – написал он в своем Twitter.

Спикер СФ РФ Валентина Матвиенко 24СМИ

Его высказывание сразу же получило отклик в сети.

"Ночами украинские ДРГ прорывались в Крым, раскидывали мусор вдоль дорог, разбивали асфальт вдрызг и только им известными тропами уходили в карпатские схроны. Про то, как они пенсию россиянам зажали и возраст повысили я даже не вспоминаю", – иронизируют пользователи.

Новости Крымнаша. Выпуск #1514 за 09.01.2019 "Крым бьёт все антирекорды" https://t.co/xhOJk6TdtS Репрессии. Ватники нашли причину своих бед - это "бандерлоги", засевшие в российском правительстве. Некоторые просто констатируют деградацию и откат "на 100 лет назад". + цифры pic.twitter.com/oIJBaH6ogG — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9 января 2019 г.

Паблик крымский

Не поверите-Галина-лапотьтунья разоблачила не кого то там ,а Валентину Матвееенко(Вальку-Стакан)

Вы понимаете? Это ОНИ,бандерлоги! Если б не они,Росиюшка б процветала на зависть Трампу!

Во как pic.twitter.com/LgxCAptMXz — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Экологи начали бить тревогу.

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