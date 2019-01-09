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''Виноваты б*ндерлоги'': в Крыму нашли предателя под носом у Путина

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Жители оккупированного Крыма, которые придерживаются пропутинских взглядов, взбунтовались против "б*ндерлогов", якобы засевших в российском правительстве.

Речь идет о высказывании местной жительницы Галины Барахтенко о спикере Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. Ее комментарий показала в Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым".

"Какой полезный закон для жителей Российской Федерации может принять уроженка Западной Украины (б*андерлоги)", – написала она в сети.

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В Крыму оккупанты сорвали очередную ''стройку века''
Галина Барахтенко

Галина Барахтенко

twitter.com/KrimRt

Пользователи бурно отреагировали на это высказывание. "Написала бы уж сразу Путину, раскрыла бы ему глаза", – посоветовали ей.

Блогер "Крымский бандеровец" также прокомментировал ситуацию. "Ватники нашли причину своих бед – это "б*ндерлоги", засевшие в российском правительстве. Некоторые просто констатируют деградацию и откат "на 100 лет назад", – написал он в своем Twitter.

Спикер СФ РФ Валентина Матвиенко

Спикер СФ РФ Валентина Матвиенко

24СМИ

Его высказывание сразу же получило отклик в сети.

"Ночами украинские ДРГ прорывались в Крым, раскидывали мусор вдоль дорог, разбивали асфальт вдрызг и только им известными тропами уходили в карпатские схроны. Про то, как они пенсию россиянам зажали и возраст повысили я даже не вспоминаю", – иронизируют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Экологи начали бить тревогу.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Подхуйловые крысы таки дождались Кинг-Конга, дезинфекция Крыма от паразитов впереди)))
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Дейман Алон
Дейман Алон
Без "Вальки-стакана" правительство Срашки - это не правительство!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Крым не может быть "оккупированным". Оккупация Крыма была с 1991 по 2014 год. Слава Богу, что сегодня в Крыму нет ссаных бандеровцев.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Яворский Сергей, твой бог сатана лживое падло, и пастью и которой ты ишака обслуживал правды тебе не произнести)))
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