О детях и взрослых.

Началась весна. Пробуждение природы наблюдаю с радостью, а взаимоотношения многих детей и взрослых с грустью.

Прошло много лет с тех пор, как мои дети были маленькими, да и живем мы сейчас совсем в других времени и реальности, а понятие взрослых о том, что ребенку нужна только еда и одежда, практически не изменилось. Меня очень любили, но папа был слишком взрослым для игр (в те годы 40-летний мужчина – это солидный пожилой человек, не то, что теперь); мама убедительно "умирала" после операции, а все остальные (и я в том числе) дружно били крыльями вокруг нее (понимаю, что звучит для многих кощунственно, но это обыденный факт нашей жизни, неизменный в течение последних 50 лет - и уже лет 10, как я начала понимать, что манипуляция другими людьми иногда становится основным содержанием жизни). В силу папиной профессии я была вечно новенькой (когда переехали в Луганск, мой 6-Б стал восьмым или девятым классом по счету в моей жизни), т.е. не успев врасти в одно детское сообщество, отправлялась к другому – процесс интересный, но морально тяжелый.

Полезная (т.е. автоматически невкусная и насильно запихиваемая) еда отравила мне все детство. Глотая слезы, я клялась себе, что никогда не буду заставлять своих детей есть. Врала. У старшей в детстве был отменный аппетит, что автоматически засчитывалось мне, как педагогическая и кулинарная победа. Но появление тихой и непреклонной младшей неежки положило наши педагогические таланты на обе лопатки. И еще: в своем детстве я наивно считала, не буду нудить и воспитывать, а сумею сделать так, чтоб моим детям никогда не было скучно. Жизнь заставляет забывать свои обещания, даже данные самой себе. Сначала совковый механизм, а потом перестройка перемололи в прах нашу жизнь и время и оставили для общения с детьми самый минимальный минимум. Как, впрочем, и у большинства сверстников. Но когда у нас волею судеб появился домик в деревне с большим участком, остро встал вопрос, чем занять детей. Сначала они были в восторге просто от того, что проснувшись, можно выйти в сад и есть малину прямо с куста, не ожидая взрослых. Без темной ловушки лифта, без тяжеленной подъездной двери, без стекол и шприцов в песочницах, без машин.

Оказалось, что мелким интересно все, что делаем мы – и им был выделен участок, лопатки-грабельки и семена. Как чудо воспринималось то, что скучная фасолина способна превратить бледный росток в длиннющую цветущую лиану, а "картошка в картошке растет" - как с восторгом резюмировала младшая процесс копки молодой картошки. Кстати, два этих мелких клопа (сад мы купили, когда им было 5 с небольшим и 2 без небольшого) оказались прекрасными помощницами во всем, особенно в посадке и уборке картошки. Конечно, проще и быстрее почистить клубень самому, чем дать нож и научить ребенка; или прополоть и полить, когда после помощи дольше отстирывать и отмывать помощников. Но какой резерв времени для общения дает совместный труд! Только не надо забывать, что любую нудоту можно превратить в увлекательное приключение. Ведь не тяжело же к вечеру после любых работ с картошкой разжечь костер. И эти искры в сиреневых сумерках, ежики-попрошайки, прытко вылезающие из кустов, лучший в мире вкус долгожданной печеной картошки – вот что будет вспоминаться потом, а не "артель-колхозный труд". Или наряд на прополку на дальние огороды (были у нас и такие, когда девчонки стали постарше), превращенные в поход с препятствиями с переходом вброд какой-то мелкой, не обозначенной на карте, речушки; с обязательным тормозком и перекусом в перерыве между прополкой – вот тут уже на аппетит никто не жаловался.

Толку в прополке от них, конечно, было немного, должна признаться, - быстрее было смотаться самим, но они-то нас ждали всю неделю,скучали, ценили каждый миг вместе, по дороге рассказывая о своих деревенских делах, о друзьях-подружках. Так мечтали о домике во дворе, и мы обещали им каждый год, что как только разделаемся с делами, так сразу и построим… А дела никогда не заканчивались. А потом перестали просить, и мы заметили, что они уже совсем большие. Мне до сих пор стыдно, что не нашли времени на детскую мечту, как ни оправдывай себя загнанностью и безденежьем. Правда, детвора и сама мостила в саду шалаши и халабуды. Благо, и мы, и бабушки с дедушкой, на попечении которых девчонки оставались между нашими "выходными", во-первых, хотели, чтоб им не было скучно; во-вторых, чтоб оставались в поле зрения, но не мешали взрослым заниматься своими делами. Поэтому в густом терновнике были прорублены таинственные сумрачные лабиринты; в вишняке за виноградником поставлены старые железные кровати; рядом насыпана куча песка, набросаны игрушки и повешены качели. А главное – все эти сооружения находились вне зоны видимости с дорожки (автономия была мнимой т.к. сверху все прекрасно просматривалось из высокого окна дома, но только взрослыми – дети туда не доставали и поэтому считали себя независимыми) и туда можно было приводить соседских детей. На нашей улице было всего 5 домов, но детей-внуков хватало. И ни у кого во дворе не было абсолютно ничего для детей. И это считалось нормой.

А мы выглядели просто сумасшедшими дачниками. Сначала и к нам отпускали неохотно, но потом бабуля Ксеня убедила всех, что это безопасно и нормально, и даже племянница одной из соседок ходила к моим с другого конца села (она была просто маленькой принцессой, нарядная дочка глав.бухши, но играть ей тоже было негде и не с кем). И этот импровизированный, постоянно меняющийся детский сад, плюс подружки младшей, которых родители отпускали пожить в деревне, как-то гармонизировали отношение детей к дачной жизни. Если б вы видели миниатюры из пластилина и картонные города, которые были построены долгими летними днями! Спасибо, конечно, моим папе, маме и бабуле за терпение, но и им было проще приглядывать издалека за компанией, чем слушать нытье скучающих детей или искать их по деревне. Хотя и тут я иногда не давала соскучиться. В выходные мы обычно водили детей на Донец через базу отдыха (соседи тоже считали это нездоровым баловством, но детей нам доверяли). Как-то повела своих двух и трех соседских погулять на заводскую базу отдыха – она от нас была через лес. Покатались на всех качелях-каруселях-горках на нашей "Дружбе", и тут соседские пацаны уговорили меня пойти еще и на шикарную базу отдыха швейного объединения. Там тоже качели, новей и круче, но главное – видеозал. Тогда предприимчивые люди ставили видики и за относительно небольшие деньги крутили невиданные импортные фильмы.

Нас угораздило попасть на "Безумного Макса". Я бы ушла, если бы была только со своими, но не могла ни вытащить, ни оставить одних трех братьев, которые с разинутыми ртами смотрели на эти стрелялки-убивалки. Фильм был длинный, мобилки тогда – в разряде несбыточной фантастики. Когда совсем стемнело, соседи прибежали к нам спросить, не засиделись ли у нас их мальчики… Короче, когда мы вышли из кино, за пределами базы отдыха был темный и страшный лес, в котором мы никак не могли найти узенькую тропку к нашим огородам. Где-то ухала сова, на голову зловеще пикировали летучие мыши. Любой треск ветки после просмотра ужастика звучал, как выстрел. Я очень боялась потерять в темноте кого-нибудь из перепуганных детей (да и просто струхнула, если честно), поэтому, мы все взялись за руки и пошли искать дорогу домой. И вдруг впереди в лесу – фонари, ауканье. Это была поисковая экспедиция, вышедшая нам навстречу. Ура! Все так обрадовались найденышам, что заслуженные мысли мне высказали только утром, когда накал страстей значительно спал. Сейчас старший из братьев – танкист в трехбуквенной, средний – пополченец и полицай в нашем селе (до войны оба неудачники, один отсидел за воровство, другой пил непомерно). И только младший ( как он удался нормальным и непьющим в "веселой" шахтерской семейке на пенсии – загадка), у которого до войны неплохо шел мелкий бизнес, уехал в Украину.

А как мы ходили большой компанией через Пионерское (сначала забирали в пионерском лагере, где теперь обосновались боевики, друзей с их детьми) на дачу в Пархоменко по берегу Донца! Правда, были бы деньги, просто поехали. А так из-за нищеты получилось увлекательное долгое путешествие с заходом в прибрежные села, с купанием на каждом встреченном пляже, с вечерним костром над речкой, с ночевкой над красивейшей зеленой кручей (с которой за рекой видна Россия – это к вопросу о границах), с хохотом и ночными шушукалками детишек. И очередной раз удивил несгибаемый характер старшей, которая стерла в кровь ноги так, что обратно всю дорогу шла босиком. Но ни разу не пожаловалась и не подала вида, чтобы не портить всем настроение. Помню, что когда описала наш поход в письме, израильские друзья были в восторге. Даже в тяжелые времена всегда можно найти отдушину. Правда, сейчас воспоминания сильно горчат приправой из тех страшных слов, которые были написаны нам теми самыми друзьями, когда мы еще верили, что временный морок российской пропаганды можно развеять. Что если мы дороги, то наше мнение могут услышать. Спустя четыре года, с разбитыми в кровь надеждами, с разорванными по-живому связями, я уже спокойно понимаю – эта ненависть( рабов к свободным) навсегда.

Ушла в сторону от того, с чего начала. Почему вдруг пришла в голову эта тема. Который день наблюдаю за унылыми гуляньями соседских детей. Вот опять тыняются по двору, висят на воротах, заглядывают через забор, чем мы с звериками занимаемся (у них, по-моему, никого нет, хотя могу ошибаться. Если есть, то что-то безмолвное), сплетничают, как взрослые; со скуки ссорятся и с ревом бегут жаловаться. И так изо дня в день. Вроде б и родители благополучные, и даже немного интеллигентные, и полный комплект пап-мам к тому же. И дети красиво одеты и, судя по пухлым розовым щечкам, прекрасно накормлены. И режим соблюдают, когда не в садике и школе, – нам с Астиком велено не гавкать с 13 до 14 в тихий час. Но – четверо детей в одном просторном дворе (если дотошней – то четвертому еще все равно, где спать в коляске). И ни песочницы (а какие классные и недорогие "черепашки" с крышкой-защитой от пахучих мартовских котиков сейчас продаются), ни турника, ни лестниц, ни качелей. Хотя б резинки им давали попрыгать, когда выгоняют дышать свежим воздухом. Или мелки цветные. Или хоть классики нарисовали, благо асфальта в безопасной зоне хватает.

Или цветы у соседки напротив купили и высадили – маленькие девчонки любят яркое и красивое (особенно когда посадишь вместе с ними и доверишь любимое дело всех детей – полив). Или просто поиграли с ними в мячик. Зима и весна снежные были – у соседки с другой стороны с привозным внуком каждые выходные прибавлялись новые снеговики (папа, мама в кокетливой шляпке из пластиковой банки, дети-снеговичата), дома, крепости, одно удовольствие было слушать, как они с молодой бабушкой вдвоем хохочут, когда строят. И стояло это все аж до весны, пока само не растаяло, – частный сектор, никто чужого не рушит. Глядя на них, и самой хотелось что-нибудь изваять. Правда, и скучные соседочки тоже в марте что-то одно слепили, но сами, без родителей, и на пути у машин – вечером папы сразу в угол сдвинули. Потом удивляемся, почему так много безинициативных скучных людей вокруг; откуда берутся сплетницы, которые сами ничего не делают, а других обсуждают.

Оттуда – из скучного сытого детства, от нашей лени заняться детьми, от любви к всеобщему послушанию. Ведь такая доступная роскошь – наблюдать, как дети растут, как меняются на глазах, ловить отраженными от них любой фильм, сказку, цирковое или театральное представление (я помню, как пресно стало ходить одним куда-либо, когда они повзрослели и, естественно, обрели свои подростковые компании). Жалко, что в будничной суете начинаешь ценить это только, когда потеряешь. Время не вернешь. И эмоции не законсервируешь. Поэтому сейчас так люблю смотреть на фото наших реальных и ФБ-ных друзей, которым интересно со своими детьми, на их счастливые лица рядом в путешествиях, прогулках, лесу, море, вымазанные кремом или кетчупом, гордые дипломами или картинами своих детей.

Жизнь идет. И она принадлежит тем, кто получает удовольствие от процесса. И не боится новых впечатлений.

Всем хороших выходных и шикарной весенней погоды! Набирайтесь сил – нам еще строить нашу замечательную страну.