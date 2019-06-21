Виновата Россия: США забили тревогу из-за масштабов торговли людьми в Украине

Украина пока не соответствует минимальным стандартам борьбы торговли с людьми, несмотря на активные усилия правительства.

При этом агрессия России создала в этой сфере новые вызовы для страны, говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США, передает The Voice of America.

Среди затрудняющих факторов в документе указывают – возможность для большинства осужденных за преступления данного рода избежать заключения, из-за мягких приговоров, и возможной коррупции.

Особенно уязвимыми для торговли людьми являются переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома на востоке Украины, из-за российской агрессии, говорится в отчете.

Иллюстрация dozor

"Из территорий, контролируемых Россией, поступают сообщения о похищении женщин и девушек для секса и трудового рабства в Украине и России. Некоторые украинцы становились жертвами трудового рабства на территориях неподконтрольных правительству, из-за похищения, пыток и вымогательства", - отмечается в документе.

Также есть неподтвержденные сообщения о том, что управляемые Россией силы используют детей в качестве солдат, осведомителей и человеческого щита.

"В 2017 году, общественные организации сообщили о 85 случаев привлечения детей к незаконным вооруженным формированиям на территориях, неконтролируемых Украиной. Детей в возрасте 15-17 лет активно приобщают к участию в военизированных молодежных группах, созданных Министерством обороны РФ, где учат молодежь обращаться с оружием", - говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье вербовали девушек и отправляли в сексуальное рабство в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

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