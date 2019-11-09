"Виноват Майдан": жители ОРДЛО шокировали ответом на вопрос о войне на Донбассе

96,2% жителей псевдореспублик "Л/ДНР" возлагают ответственность за войну на Донбассе на власть Украины. Более 85% уверены, что в войне также виноваты и участники "Майдана".

Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

76,7% винят в вооруженном конфликте Евросоюз, 89,2% — США. 79,9% возлагают ответственность на домайданную власть во главе с Януковичем.

Зато мало кто видит в разжигании войны роль России. На Кремль возлагают ответственность всего 28,4% жителей оккупированных территорий Донбасса. В то же время местных активистов "Антимайдана" обвиняют 45,6%, а власть "ДНР/ЛНР" — всего 29,2%.

Данные соцопроса

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей.

Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 56% украинцев выступили против предоставления оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей особого статуса в составе Украины.

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