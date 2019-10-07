Вино и пиво поправят здоровье? Ученые пришли к неожиданному выводу

Ученые рассказали о полезных свойствах вина и пива, которые в умеренных дозах могут укрепить здоровье и снизить вероятность появления болезней.

Об этом говорится в статье издания "Новое время". При этом авторы отмечают, что польза алкоголя является спорным вопросом.

Существует термин "французский парадокс", который означает, что у жителей Франции якобы понижены показатели сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний из-за наличия культуры употребления сухого красного вина. Тем не менее, жителям стран Европы, где распространен культ пива, есть чему радоваться, потому что по некоторым исследованиям пиво может быть не менее полезным, чем вино.

В вине содержится вещество ресвератрол, которое изначально есть в чернике и винограде для защиты от паразитов. Его употребление несет преимущества для организма млекопитающих. Эксперименты на грызунах показали, что это вещество может снижать уровень сахара в крови, препятствовать развитию нездоровых клеток и бороться с воспалительными процессами.

Важно помнить, что ресвератрол содержится только в красном вине, в сортах Кишмиш Азос, Чарли, Агат Донской, Томпсон, Каберне Совиньон, Саперави, Таннат и других. При этом количество ресвератрола повышается в процессе производства вина.

Также существуют научные доказательства определенной пользы пива для организма. В 2016 году профессор Демосфен Панагиотакос опубликовал исследование, согласно которому вино и пиво одинаково снижают риски сердечных заболеваний.

Это подтверждает исследование ученых из Испании, которое гласит, что употребление ограниченного количества пива может оказывать такой же позитивный эффект, как и красное вино. Также ученые утверждают, что небольшие дозы пива помогают снизить риски появления сердечных заболеваний и диабета второго типа. Стоит помнить, что это касается не магазинного, а так называемого крафтового и нефильтрованного пива.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как врачи в деталях описали пользу и вред алкоголя во время диеты.

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