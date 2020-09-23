Винницкий ресторан придумал суши "Сталин" и разгневал украинцев. Фото

Винницкий ресторан Darkside Sushi Hub решил придумать новый ролл и назвал его "Сталин".

На странице заведения в Facebook опубликовано фото блюда и сказано, что это является "авторским творением" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мощный, бескпомпромысный, величественный и это все о ролле "Сталин". Наше авторское творение, которое не оставит тебя равнодушным", – сказано в описании.

Действительно, ролл не оставил равнодушным украинцев. В комментариях подавляющее большинство пользователей разгневало такое название.

Facebook Darkside Sushi Hub.

Ресторану предложили пойти еще дальше: украсить его колосками недозрелой пшеницы, а на тарелку нанести трафарет детской ладошки. Также ему предложили продолжить линейку Дзержинским, Берией, ГУЛАГом.

Некоторые пользователи тегнули Национальную полицию, заявив о нарушении закона о декоммунизации.

Реакция украинцев на суши "Сталин" в Виннице.

Реакция украинцев на суши "Сталин" в Виннице.

Реакция украинцев на суши "Сталин" в Виннице.

Реакция украинцев на суши "Сталин" в Виннице.

Реакция украинцев на суши "Сталин" в Виннице.

Реакция украинцев на суши "Сталин" в Виннице.

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