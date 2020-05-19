Городская клиническая больница №1 в Виннице полностью заполнена больными коронавирусом. Инфицированных пациентов начали отправлять в другие медучреждения, чтобы сохранить резервные места для тяжелых случаев.

Хватит ли мест для всех и что в целом происходит в регионе с COVID-19 – читайте в материале OBOZREVATEL.

Загруженность винницких больниц больными по состоянию на 19 мая

"Я сегодня делала обход – больных коронавирусом у нас очень много. Гораздо больше, чем было в конце апреля. Больница просто переполнена", – подтвердила OBOZREVATEL одна из врачей-инфекционистов клинической больницы №1.

"Сейчас 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, подключены к кислороду. За выходные у нас умерло три пациента, всего у нас 11 смертей. У всех были тяжелые сопутствующие патологии. Но главная причина летальных исходов – позднее обращение к врачу, когда уже действительно трудно что-то сделать", – отметил во время брифинга председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

По его словам, в области работают 96 медицинских бригад. С начала эпидемии они сделали более 5000 выездов, собрали 9239 образцов биоматериала. Например, за сутки 18 мая было 1321 обращение, осуществлено 515 выездов "скорой", зафиксировано 15 подозрений на коронавирусную инфекцию. Госпитализировано 10 человек.

Винницкая клиническая больница №1

В Винницкой облгосадминистрации рассказали, что заполненность коек общей госпитальной базы уже составляет 30,7% от плановой мощности. Например, городская клиническая больница №1 и Жмеринская районная заполнены полностью, в центральной Винницкой районной осталось только 50 мест. Свободные места пока есть и в областной детской больнице. Пациентов начали направлять в Калиновскую центральную районную больницу. Это поможет сохранить необходимые резервы в каждом заведении для тяжелых больных.

Стоит отметить, что под руководством главного инфекциониста Винницкой области, профессора и заведующей кафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета им.Пирогова Ларисы Мороз, был разработан первый в Украине протокол лечения больных COVID-19.

Это произошло еще в конце марта. Над документом работали шесть специалистов, основываясь на данных из Китая, Южной Кореи, Италии, Испании и США. Основная идея была – начинать лечить больных средней тяжести, чтобы максимально предотвращать развитие дыхательной недостаточности и их перевода на ИВЛ. Мол, лучше работать на опережение.

"Наиболее показательный случай был в Могилев-Подольской больнице, где спасали двухлетнего мальчика. Благодаря нашим рекомендациям его сняли с аппарата ИВЛ. Неплохо протокол зарекомендовал себя и в Кировоградской области, где спасли больную со сложными нарушениями дыхания, с низким уровнем кислорода в крови и тотальной пневмонией", – рассказывала ранее инфекционист.

Согласно общегосударственной статистике Винниччина занимает среднюю позицию среди всех регионов по распространению коронавирусной инфекции.

Общая статистика больных COVID-1 по регионам Украины

Всего на Винниччине с начала эпидемии в Украине зарегистрирован 751 случай COVID-19, в том числе у 51 ребенка. Выздоровело 405 человек. С начала марта в регионе провели 1116 тестов. Первую смерть в Виннице зафиксировали 20 апреля, по состоянию на 19 мая это количество увеличилось до 11. Из них пятеро пациентов в самой Виннице.