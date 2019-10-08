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8 октября • обновлено в 13:29
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Знаменитый генерал СБУ Трепак назначен заместителем генпрокурора

7.7т Читать материал на украинском

Экс-первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак стал заместителем генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Соответствующий указ был подписан главой ГПУ 8 октября. Последним местом работы Трепака до этого назначения была кафедра уголовного права и криминологии ЛНУ им. Ивана Франка.

Новый заместитель Рябошапки находился на службе в СБУ с 2000 года, с 2015 по 2016 год был первым заместителем главы СБУ, после этого занимался преподавательской деятельностью.

Принимал участие в нескольких резонансных расследованиях, в частности, руководил операцией по задержанию судьи Игоря Зварича, который "наколядовал" крупную сумму денег. Также он был участником операции по задержанию генерала Алексея Пукача, подозреваемого в слежке и убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

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Виктор Трепак

Виктор Трепак

Facebook Трепак

Как писал OBOZREVATEL, в мае между Трепаком и главой НАБУ Артемом Сытником разгорелся скандал из-за дела так называемой черной бухгалтерии Партии регионов.

Трепак ответил на обвинения Сытника, которые касались того, что он якобы раздавал многочисленные интервью о "черной бухгалтерии" до передачи соответствующих документов в антикоррупционное ведомства.

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Персоны
Виктор Трепак Руслан Рябошапка
Место
Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацaпы - носорогвамбрат, твари!
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Махал Махалыч, ты опять нажрался с ука?)))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Для идиотов из Украины. Все еще считающих расеян мышибратьями. Смотрите на этих баранов из расеи. Вам такие "братья" нужны? Или вы думаете, что эти скоты вас не обосрут при первой же возможности? И по любому поводу? Вам такое надо? Такое быдлo? Смотрите внимательно на расейский скот. Как он мычит! Аж пенится. Скот веселит фамилия! Он настолько одичал на паРРаше, отупел - для расеянина повод для веселья уже даже фамилия! Вот это и есть - истинное рыло любого русского! Конченной твари из-за пАребрика!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Животные из расеи в фамилии нашли знакомое им слово! Скот! ПаРРашники! Вы - быдлo! Только откровенные подонки, коими безусловно являются все расеяны, могут найти повод для веселья в фамилии. Негодяи расейские - вам на паРРашу! немедленно. Скоту не место в обществе. Пшли вон, выродки!
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