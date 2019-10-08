Знаменитый генерал СБУ Трепак назначен заместителем генпрокурора

Экс-первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак стал заместителем генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Соответствующий указ был подписан главой ГПУ 8 октября. Последним местом работы Трепака до этого назначения была кафедра уголовного права и криминологии ЛНУ им. Ивана Франка.

Новый заместитель Рябошапки находился на службе в СБУ с 2000 года, с 2015 по 2016 год был первым заместителем главы СБУ, после этого занимался преподавательской деятельностью.

Принимал участие в нескольких резонансных расследованиях, в частности, руководил операцией по задержанию судьи Игоря Зварича, который "наколядовал" крупную сумму денег. Также он был участником операции по задержанию генерала Алексея Пукача, подозреваемого в слежке и убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

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Как писал OBOZREVATEL, в мае между Трепаком и главой НАБУ Артемом Сытником разгорелся скандал из-за дела так называемой черной бухгалтерии Партии регионов.

Трепак ответил на обвинения Сытника, которые касались того, что он якобы раздавал многочисленные интервью о "черной бухгалтерии" до передачи соответствующих документов в антикоррупционное ведомства.

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