В комментариях к предыдущему посту отдельные граждане попытались развести сопли про "в Крыму наши сограждане страдают, выехать не могут, нужны регулярные рейсовые перевозки".

Это такой галимый передерг, что даже неудобно. Но объясню.

Нынешняя ситуация никак не мешает выехать из Крыма или въехать в него. Она просто делает процесс неудобным. Добавляет издержек. Как с запретом Вконтактика.

Для тех, кто хочет удрать из оккупации, или кому нужно навестить больную бабушку, это не проблема. Это издержка. Чуть дольше и дороже.

Это проблема для тех, кто:

- хочет мотаться регулярно,

- хочет ехать на отдых.

И я не считаю, что государство должно идти им навстречу в упрощении посещения оккупированной территории.

С уважением (ладно, в некоторых случаях с так себе уважением), человек с домом и детством в Крыму.

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