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29 сентября • обновлено в 14:40
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Виктор Трегубов
Виктор Трегубов
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Посещение Крыма: Украина не должна идти на упрощение

2.1т

В комментариях к предыдущему посту отдельные граждане попытались развести сопли про "в Крыму наши сограждане страдают, выехать не могут, нужны регулярные рейсовые перевозки".

Это такой галимый передерг, что даже неудобно. Но объясню.

Нынешняя ситуация никак не мешает выехать из Крыма или въехать в него. Она просто делает процесс неудобным. Добавляет издержек. Как с запретом Вконтактика.

Новости
Новости Крымнаша. Карантин

Для тех, кто хочет удрать из оккупации, или кому нужно навестить больную бабушку, это не проблема. Это издержка. Чуть дольше и дороже.

Это проблема для тех, кто:

- хочет мотаться регулярно,

- хочет ехать на отдых.

И я не считаю, что государство должно идти им навстречу в упрощении посещения оккупированной территории.

С уважением (ладно, в некоторых случаях с так себе уважением), человек с домом и детством в Крыму.

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Автор
Виктор Трегубов Виктор Трегубов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Виктора Трегубова
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Ежов Александр
Ежов Александр
О какой оккупации речь? Украина не имеет документально подтвержденных границ. Не нашла время для демаркации и делимитации. РФ и РБ могут тупо двигать погранзнаки - и все... В ООН нет документов по украинским границам.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Автор совершенно сознательно вещает: Да ! Все неудобства и издержки в поездке в Крым иэ Украины - ИССКУСТВЕННЫЕ! И всё равно, в этом году 400 000 туристов в Крыму из Украины!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Kuksov Micha, Всего то 400000, а если не брехать то 250000. Да, очень много аж 400000!!! Просто взахлеб вся Украина стремится а Крым!!! Отправте данные Скабеевой, Попову, Киселеву, Соловьеву, Норкину и другим прапагандонам и завтра будет цифра 4000000, никак не меньше. А вы крысчане, и это сожрете, вам хоть камни с неба, вы в родной говени.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Kuksov Micha,ну когда же ты,у*бище, наконец то приедешь в освобождённый Крым?Или удобнее шкрябать всякую куйню,сидя на просцанном диване в Хайфе?
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
"Это не проблема. Это чуть дольше и дороже". Да не проблема. О нашем Крыме мы сами позаботимся.
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