Виктор Ляшко пошутил о кофе с Зеленским в Хмельницком: украинцы заявили о двойных стандартах
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пошутил, что кофе вместе с президентом Владимиром Зеленским в Хмельницком стало "самым дорогим в его жизни".
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Об этом заместитель министра здравоохранения написал на своей странице в Facebook. Некоторые украинцы обвинили его в двойных стандартах, другие – с юмором отнеслись. Также пост прокомментировал политик Олег Ляшко.
"Виктор, как вы можете призывать украинцев придерживаться карантина, если сами его нарушаете? Думаю, по совести, вы должны уйти в отставку", – написал лидер Радикальной партии.
Одни пользователи соцсети написали, что такие действия чиновников являются двойными стандартами: "Вы понимаете, что после этого никаких карантинов в стране больше не будет?", "Вы своим антипримером становитесь причиной заболеваний и смертей многих людей".
В то же время другие пользователи не увидели в публикации ничего страшного, а некоторые с юмором отреагировали на него: "Но это эксклюзивный вкус кофе в компании с президентом", "Это ценный, но точно не самый ценный опыт", "В открытом мире такого кофе будет все больше, держитесь!".
Как сообщал OBOZREVATEL, президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкий.
Ранее Офис президента опубликовал фото, на котором в одном из городских кафе глава государства сидит за столиком, несмотря на карантинные ограничения. На снимке также присутствует главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.