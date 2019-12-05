"Вибросить Патриарха на улицу?" В ПЦУ сделали заявление о судьбе Филарета

В Православной церкви Украины в связи с ликвидацией религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ Киевского Патриархата" решили предоставить Почетному Патриарху Филарету пожизненное материальное обеспечение и жилье в Киеве.

О решении, принятом на Синоде в четверг, 5 декабря, сообщил в Facebook архиепископ Евстратий Зоря.

"Почетный Патриарх Филарет имеет право на пожизненное проживание и использование для своей деятельности комплекса зданий по адресу: город Киев, улица Пушкинская, 36", – постановили в ПЦУ.

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Зоря также сообщил, что с учетом заслуг Филарета Синод решил создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии.

Кроме того, Филарет получил пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

"Пожизненное материальное содержание Почетного Патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований", – добавил Зоря.

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Он также подчеркнул, что слухи о том, что Православная Церковь Украины "желает выбросить Патриарха Филарета на улицу" – не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и у общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее патриарх Филарет заявил, что ПЦУ якобы не является независимой из-за принятого устава на объединительном Соборе.

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