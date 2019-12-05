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5 декабря • обновлено в 18:05
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"Вибросить Патриарха на улицу?" В ПЦУ сделали заявление о судьбе Филарета

1.5т
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В Православной церкви Украины в связи с ликвидацией религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ Киевского Патриархата" решили предоставить Почетному Патриарху Филарету пожизненное материальное обеспечение и жилье в Киеве.

О решении, принятом на Синоде в четверг, 5 декабря, сообщил в Facebook архиепископ Евстратий Зоря.

"Почетный Патриарх Филарет имеет право на пожизненное проживание и использование для своей деятельности комплекса зданий по адресу: город Киев, улица Пушкинская, 36", – постановили в ПЦУ.

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ПЦУ пристроила Филарета в Киеве

ПЦУ пристроила Филарета в Киеве

Фокус

Зоря также сообщил, что с учетом заслуг Филарета Синод решил создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии.

Кроме того, Филарет получил пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

"Пожизненное материальное содержание Почетного Патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований", – добавил Зоря.

В ПЦУ сделали заявление о судьбе Филарета

В ПЦУ сделали заявление о судьбе Филарета

Он также подчеркнул, что слухи о том, что Православная Церковь Украины "желает выбросить Патриарха Филарета на улицу" – не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и у общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее патриарх Филарет заявил, что ПЦУ якобы не является независимой из-за принятого устава на объединительном Соборе.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
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