Ми зараз маємо найдовший період історії, коли ми не мали війни.

Абсолютний рекорд був у XIX столітті – війни не було 100 років. Зараз маємо 80 років. Ми повинні відчувати, що ми живемо к дуже крихкому світі, який в будь-який час може бути нарушений.

Вічний мир – це ілюзія. Мир – дуже крихкий стан, за який треба боротися і відвойовувати. Якщо подивитись історію, то можна зробити висновок: війна – це нормальний стан, мир – виняток. Але ми, навпаки, думаємо, що мир є нормальний стан, а війна є виняток.

Ми замовляємо себе, заколисуємо себе, нібито нічого не сталося – в країні, в якій п’ятий рік іде війна.

В українських істориків є відчуття, що останні 30 років ми переживаємо щось дуже небезпечне

В українських істориків є відчуття, що останні 30 років, після падіння комунізму, ми переживаємо щось дуже небезпечне. Ми зараз переживаємо ту саму ілюзію, яка була у 1930-х роках. Слава богу, ми не в 1939 році, але ми вже в 1931-1932 роках. Тенденція саме ця.

Подивіться, що відбувається в інших країнах. Маємо Путіна, маємо Орбана, маємо Трампа – людей, які ведуть агресивну політику і які мають дуже низький рівень відповідальності за те, що вони роблять. Популізм зростає – так само, як це було, коли Гітлер прийшов до влади.

Треба зрозуміти: Друга світова війна була б неможлива без Першої світової війни. Не було б Першої, не було б і Другої. А Перша світова війна сталася через глупість, помилку кількох десятків людей, які вважали, що війна неможлива, і тому діяли так безоглядно. Наразі світ перебуває в дуже загрозливому стані. Рівень конфліктогенності зростає.

Ми також повинні розуміти, що і в Першій, і в Другій світовій війні Україна була однією з ключових територій, на яких вирішувалася доля війни. І ми далі залишаємося в цій загрозливій зоні, на цьому розламі. І, роблячи Україну небезпечною, разом з тим ми робимо більш небезпечним і світ.

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