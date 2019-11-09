Главная Новости
9 ноября • обновлено в 10:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Ярослав Грицак
Ярослав Грицак
Украинский историк, доктор исторических наук Все статьи автора

Ми переживаємо щось дуже небезпечне

Ми зараз маємо найдовший період історії, коли ми не мали війни.

Абсолютний рекорд був у XIX столітті – війни не було 100 років. Зараз маємо 80 років. Ми повинні відчувати, що ми живемо к дуже крихкому світі, який в будь-який час може бути нарушений.

Вічний мир – це ілюзія. Мир – дуже крихкий стан, за який треба боротися і відвойовувати. Якщо подивитись історію, то можна зробити висновок: війна – це нормальний стан, мир – виняток. Але ми, навпаки, думаємо, що мир є нормальний стан, а війна є виняток.

Ми замовляємо себе, заколисуємо себе, нібито нічого не сталося – в країні, в якій п’ятий рік іде війна.

В українських істориків є відчуття, що останні 30 років ми переживаємо щось дуже небезпечне

В українських істориків є відчуття, що останні 30 років ми переживаємо щось дуже небезпечне

В українських істориків є відчуття, що останні 30 років, після падіння комунізму, ми переживаємо щось дуже небезпечне. Ми зараз переживаємо ту саму ілюзію, яка була у 1930-х роках. Слава богу, ми не в 1939 році, але ми вже в 1931-1932 роках. Тенденція саме ця.

Новости
Скрізь загрози! Шойгу озвучив ставлення Кремля до Третьої світової

Подивіться, що відбувається в інших країнах. Маємо Путіна, маємо Орбана, маємо Трампа – людей, які ведуть агресивну політику і які мають дуже низький рівень відповідальності за те, що вони роблять. Популізм зростає – так само, як це було, коли Гітлер прийшов до влади.

Треба зрозуміти: Друга світова війна була б неможлива без Першої світової війни. Не було б Першої, не було б і Другої. А Перша світова війна сталася через глупість, помилку кількох десятків людей, які вважали, що війна неможлива, і тому діяли так безоглядно. Наразі світ перебуває в дуже загрозливому стані. Рівень конфліктогенності зростає.

Ми також повинні розуміти, що і в Першій, і в Другій світовій війні Україна була однією з ключових територій, на яких вирішувалася доля війни. І ми далі залишаємося в цій загрозливій зоні, на цьому розламі. І, роблячи Україну небезпечною, разом з тим ми робимо більш небезпечним і світ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ярослав Грицак Ярослав Грицак
Темы
Эксклюзив Угроза Третьей мировой войны
Персоны
Владимир Путин Виктор Орбан Дональд Трамп
Место
Украина
Теги
История война
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
3
Смешно
4
Интересно
18
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Просим быть внимательными и бдительными. Оглядывайтесь вверх и по сторонам. Что-то произошло непонятное... (с)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения