В рамках щотижневого відправлення домашніх смаколиків хлопцям, що проходять лікування в Київському центральному військовому шпиталі було приготовлено та доставлено:

Борщ український з індичкою, хлопці влаштували борщовий терор) Тому другий тиждень, борщ)))) М`ясо було з індички, яку нам із свого фермерського господарства передала Oксана Луценко з чоловіком картопля по-селянськи. Її нам з села привезла Надія Захарченко, аж чотири мішка!) Дякую за доставку!!!

Вершковий соус з м’ясом індички.

Салат "Дністер"

І на додачу тортики "Снікерс".

Дякую нашим помічницям за допомогу в приготуванні, пакуванні та доставці. Люди є, не багато, але є. І є люди, які допомагають інкогніто. Декілька моїх друзів та бізнес-партнерів так роблять, переказують гроші нашій армії, і не малі. Загалом нам же в основному допомагають ті, хто знають мене особисто. І то є правильно, бо вони чітко знають, що я в кишеню не покладу, а ще і своє віддам.

Також вдячна нашим постійним меценатам, які нам допомагають і закликаю це робити й інших. Знайдіть можливість навістити хлопців, чи передати їм теплих речей, або смаколиків.

Є постійні потреби в чаї, каві, йогуртах, фруктах. Сухе печиво чи цукерки, пряники, сушки, яблука. Також потрібні протизастудні ліки, типу Фервекс чи ще якісь.

Війна не закінчилася. Якщо не годуєш свою армію, то будеш годувати чужу!

Хто хоче долучитися до допомоги - даю карту:

4149 4996 4264 1532 Бороздіна Крістіна Михайлівна.