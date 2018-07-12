Ситуація на Донбасі наступна. Якщо порівнювати з попереднім місцем, то інтенсивність обстрілів і кількість задіяння важкого озброєння і техніки зменшилася десь на 20-30%. Але продовжуються провокації, обстріли з використанням переважно стрілецької зброї, важких кулеметів та гранатометів наших позицій. І інтенсивність обстрілів зберігається по тим самим ділянкам, які і були. Залишається проблемною зона в районі Авдіївки, донецього аеропорту і нижче - в сторону Докучаєвська. Але найбільш проблемною залишається зона в районі Маріуполя. Значно зменшилася кількість обстрілів і провокацій на півночі в районі Щастя і Станиці Луганської.

Наші не просувалися і не давали проникнути вглиб території противнику. Зараз ми маємо таку фазу, коли триває перевірка, тестування переднього краю, викриття лінії оборони і тих сил і засобів, що там знаходяться.

Ведеться дуже активно з обох сторін повітряна розвідка, так звана глибинна розвідка і тактична із заходом вглиб території.

Але фронт тримається надійно і найближчий місяць-два, навіть три говорити про те, що можлива якась серйозна ескалація просто неприпустимо. Тому що ознак того, що противник готується до якихось широкомасштабних наступальних дій на сьогодні немає.

Дуже важко говорити кількість знищених бойовиків, тому що інформація є абсолютно контроверсійною. Наші джерела називають одну цифру, джерела бойовиків називають іншу. Втрати є безумовно.

Сказати, яким джерелам можна більше довіряти досить складно. Тому що з нашого боку, якщо бути відвертим, я абсолютно це припускаю, можливо застосування результатів для підбадьорювання наших сил і суспільства. З того боку є однозначно намагання приховати кількість втрат.

Новости Хлеб с привкусом крови

Якщо базуватися на заявлених наших втратах, то об’єктивно можна сказати, виходячи з характеру і інтенсивності бойових дій і ділянок, втрати є співмірними. Ми даємо чітку відсіч, ми намагаємося і зупиняємо будь-яку спробу просунутися вглиб нашої території, і відповідно до цього безумовно втрати з того боку є. На моє глибоке переконання вони не менші, а часом можливо і більші, оскільки є багато провокацій з того боку і це можна описати як намагання просунутися вглиб території. Відповідно і втрати там більші, не набагато, але більші, ніж у нас. Таке співвідношення.

Надходить інформація про знищену бойову техніку, проте її дуже важко перевірити – тут можуть бути і міни, і рейдові дії наших диверсійних груп, і партизани.

Можу ще сказати, що продовжується активна снайперська і контрснайперська боротьба вздовж всієї лінії фронту. Якщо брати аналіз, хто від яких типів зброї загинув, то ми говоримо, що досить значна частина наших хлопців загинула або отримала поранення від снайперського вогню.

Наші контрснайпери діють надзвичайно ефективно, і я можу це підтвердити – статистику веду постійно. Якщо в травні відсоток втрат від снайперського вогню складав десь 70%, то зараз менше 50%. Ми примушуємо їхніх снайперів припинити провокаційні дії, знищуючи їх і ведучи активну контрснайперську боротьбу із допомогою в тому числі тих контрснайперских комплексів, які були поставлені Сполученими Штатами Америки. На початку літа вдалось переломити ситуацію і кардинально зменшити наші втрати від снайперського вогню.

Все нормально, не переживайте, хлопці тримаються.