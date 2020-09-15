Якщо ви хочете, аби власники Книгарні "Є" і надалі зберегли формат продаж винятково україномовної книги, то сходіть до найближчої книгарні цього бренду та придбайте з десяток книг. А ще краще, зісватайте туди з десяток друзів, і хай вони куплять по десятку книг. Оце буде найкращим закликом до "Є" не розбавляти своїх вітрин російськомовною книгою.

Патріотризм – це прекрасно. Але він не може бути голим. Мережа книгарень – це який-не-який бізнес, і його власники налаштовані на прибуток. Підозрюю, що вони вклали у розвиток мережі не один мільйон доларів, і на разі сподіваються на повернення бодай якоїсь частини цих інвестицій. І коли хтось у ФБ намагається залишати токсичні коментарі на кшталт "я розчарувалася у вас", то я можу розповісти, наскільки "розчарували ви".

Свого часу я мав честь працювати в першому україномовному виданні ПіК під керівництвом Сашка Кривенка (підозрюю, мало хто у ФБ вже пригадує цього легендарного журналіста та редактора). Увесь галицький п’ємонт та київський Печерськ прийшли у захват від якості цього продукту, але було лише одне "але". Захват не конвертувався у продажі, він, так би мовити, не був ужитковим. Ну як для мене старий дідусів диплом про завершення варшавського університету: круто комусь за кавою розповісти, але не більше того.

Засновники ПіКу, аби якось зарадити ситуації купили франшизу на російський "Собеседник", і яким було наше здивування, коли буквального з першого числа ця газетка "на язикє" у Львові продалася утричі більшим накладом, аніж наш "легендарний" (за відгуками П’ємонту) ПіК.

З часом ПіК почив у Бозі. Натомість з’явилося чимало російськомовних тижневиків, які купують патріоти, при цьому з ностальгією згадуючи журнал Кривенка-Кулика.

Якщо ви хочете читати українських книжок, піднімайте дупу та купуйте книги, і бажано при цьому їх ще й читати. Книжковий ринок – це багатостороння угода, яка вимагає присутності дуже важливого учасника – читача.

Це не музей старожитностей. І не виставка екзотичного мистецтва.

А хочете критикувати – покажіть чек…